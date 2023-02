Municipio capitalino celebra 50 años del Observatorio Astronómico Municipal (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. El presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri participó en la entrega de reconocimiento a Mujeres Creadoras de Ciencia 2023, que se realizó en el marco de los 50 años del Observatorio de la Ciudad.

Acompañado de la presidenta honoraria del Comité Municipal del Sistema DIF, Bernarda González Rivas, integrantes de su Cabildo, funcionarios y funcionarias municipales, invitados especiales, así como el encargado del Observatorio, Esteban Pacheco Martínez, el edil de la Ciudad de Oaxaca, reconoció el trabajo que se realiza a favor de la ciencia.



Martínez Neri destacó que sin duda alguna, este evento es de suma importancia, y resaltó que si algo encarna la ciudad educadora que ha impulsado, es precisamente el Observatorio de la Ciudad de Oaxaca.

“Este espacio está educando y reeducando todos los días, y las propias personas que participan en este proceso educativo también están aprendiendo, todo mundo aprende”, reconoció.

En ese aspecto, consideró indispensable que como autoridades municipales, se requiere ponerle atención a este espacio tan característico de la capital y ver de qué manera se puede mejorar las condiciones del servicio, así como de la calidad del mismo.

“Porque este es un lugar donde deben estar más de dos millones de personas, deben estar muchas personas más que vengan a conocer tantas cosas que desconocemos”, refirió.

En ese sentido, dijo que es una gran fortuna, que haya sido su administración, a quien le correspondiera los primeros 50 años, que se suma a la entrega de reconocimientos a las personas que han hecho mucho por la ciencia en Oaxaca.

Por ello agradeció a los trabajadores del Observatorio que hacen el lugar un espacio de convivencia, de conocimiento y educación, por lo que los llamó a seguir trabajando en beneficio de Oaxaca.

Durante el evento, el presidente municipal y la directora de Educación, Ciencia y Tecnología Municipal, entregaron reconocimientos a mujeres creadoras de Ciencia 2023, así como a los aliados del Centro Astronómico Municipal y los trabajadores del municipio por su empeño y dedicación en el Observatorio.

Los reconocimientos otorgados fueron para:

Mujeres creadoras de ciencia 2023

Mtra. Martha Eugenia Aguilar Gaytán

Mtra. Edith Hortencia Brena Robles

Niña Jennifer Valentina Luna Ramírez

Lic. Rosario Eneida Hernández Pérez

Mtra. María Miriam Amos Cortés Noh

Del Observatorio Astronómico Municipal

C. Filiberto Cruz Zavaleta

C. Hector Ríos Hernández

C. Maudel Bautista Martínez

C. Jorge Olmedo Caballero

C. Rosalino Gudiño Banderas

C. Julio Cesar Hernández Cenovio

C. Jonathan Enrique Quiróz Dominguez

Trabajadores del Municipio por su empeño y dedicación al Observatorio

C. Carlos Roberto Aguilar Jiménez

C. Aracely Díaz Avendaño

C. Esteban Pacheco Martínez

C. Guadalupe García Ramos

C. Juan León Zurita

C. Alfonso Rodrigo Hernández López

C. Ismael Nava Melchor

C. Nemesio López

Compartir