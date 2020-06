Mundial 1970: “al país que no puedo olvidar es a México”, Pelé (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de junio. A dos días de que se cumpla medio siglo de que la Selección brasileña fue campeona del Mundial de México 1970; Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, quien fue parte de ese título en nuestro país, mandó un mensaje, el cual fue compartido por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

El ex futbolista, quien es considerado como el mejor de todos los tiempos, aseguró que si a un país no puede olvidar, es a México, pues más allá de los futbolístico, agradece el cariño y hospitalidad de la gente, misma que no encontró en ningún otro lugar al que viajó.

“De todos los viajes de toda mi carrera, todo el mundo me pregunta: ¿Pelé, qué piensas? ¿Cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más?. A veces bromeo, solo me faltó ir a la luna, ¿verdad?. Me faltó jugar en la luna. Pero un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron, hasta el día de hoy, digo nuevamente que fue México“, dijo el brasileño en un video.

“El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, fue tan bueno con Brasil. Digo con Brasil, porque soy brasileño, y ellos me trataron maravillosamente. Olvidando el futbol, éramos bien recibidos en cualquier lugar al que íbamos y después con el premio que Dios nos dio de ser campeones del mundo en México, a la afición mexicana, al pueblo mexicano le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que no dieron“, concluyó el Rey.

Aquí con subtitulos en español : pic.twitter.com/8bMdFV7iit — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 19, 2020

En aquella Copa del Mundo, Pelé fue parte vital para el título que obtuvo la Selección de Brasil. Durante todo el torneo, logró marcar cuatro anotaciones. El campeonato mundial, fue el tercero para él y, último, pues anteriormente conquistó Suecia 1958 y Chile 1962.

Publimetro

