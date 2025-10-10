MULT señala a URO de ser autor intelectual del asesinato de Beto Pazos (12:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Tras culminar en el zócalo capitalino la marcha que partió desde la fuente de las 8 Regiones, el MULT en voz de su dirigente Octavio De Jesús Díaz, señaló al ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz de ser el autor intelectual del asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, máximo líder la organización.

De Jesús Díaz, recordó que “Don Beto”, dirigente y fundador del MULT unificó a los pueblos para poder exigir al gobierno lo que les corresponde por ley, sin embargo, el 23 de octubre de 2010, fue ejecutado en inmediaciones del puente de río Salado que conduce al fraccionamiento El Rosario.

El dirigente expresó que siguen pidiendo justicia por Don Beto Pazos.

Reconoció que hay detenciones pero que aún no ha sido detenido el autor intelectual, “hay detenciones pero hay un autor intelectual que no ha sido detenido y que aparece nuevamente en los medios de comunicación y en la política que fue el ex gobernador Ulises Ruiz”.

“El MULT señala tajantemente que él fue quien mandó a matar a nuestro dirigente a Don Heriberto Pazos y que ahorita riéndose del pueblo después de cometer tantas atrocidades, después de robar tanto dinero, sale nuevamente, diciendo que quiere participar en la política, es una burla para los oaxaqueños”, aseguró el dirigente.

“Queremos justicia y detención inmediata hacia este exgobernador que lo único que hizo fue daño al pueblo de Oaxaca “, finalizó.

