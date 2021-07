Mult no permitirá entrada a Tierra Blanca a involucrados en asesinatos, pide a Díaz Escárraga no actuar como “Rambo”, que no “apantalle” con armas en el retorno de desplazados (10:45 h)

Sarai Jiménez Oaxaca de Juárez, 28 de julio. El dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult) Rogelio Pensamientos Mesinas, exhortó al secretario de Seguridad Pública (SSPO) Heliodoro Díaz Escárraga, a que no actué como rambo, y que no apantalle con las armas en el proceso de retorno de los desplazados a Tierra Blanca, Copala, Juxtlahuaca. En conferencia de prensa, que ofreció afuera de las oficinas de la SSP, ubicadas en la colonia Reforma, advirtió que en este proceso la voz la tienen los pueblos, y en asamblea se decidió abrir la puertas a sus hermanos triquis, pero en lugar de garantizar el ingreso se estaban entorpeciendo las actividades con la llegada de la Guardia Nacional. “El acuerdo era que entraría la Policia Municipal porque todos se conocen, pero que entre la Guardia Nacional o la Policía Estatal solo puede enredar las cosas”. Lamentó que algunos funcionarios como no están acostumbrados a padecer el frío y el hambre, se quieren regresar rápido, “ y el acuerdo es que entre un primer bloque de 78, es decir un bloque de 5 familias, desde hace cinco meses se pactó esto, al día de hoy ya hubiera entrado la mayoría”. Advirtió que el Mult no permitirá que regresen los que están involucrados en asesinatos y carpetas de investigación, porque esos no garantizan la armonía en la comunidad. “En Monte Tres Cruces y el Carrizal está la Guardia Nacional pero desde ahí debe de garantizar la imparcialidad y la seguridad para todo el territorio, pero si quieren más entrar a la fuerza implica un riesgo, alguien les puede tirar, porque hay armamento de la conciencia por parte del Mult”. El líder de los triquis, advirtió que pedirá una amplia investigación de dos funcionarios del gobierno estatal que tienen en su mente el tráfico de armas y enervantes en esta zona. Sin revelar los nombres, sostuvo que a ellos los pondrá delante del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para comprobarle que están financiando a los de arriba. “Sí llegan a mí casa y van a agredirme tenemos que sacar las resorteras y canicas”, finalizó sobre el posible ingreso de la Guardia Nacional a Tierra Blanca sin acuerdo. Notas del día Principal

Compartir













Redacción ADN https://adnsureste.info





Articulo anterior México deja escapar el bronce en trampolín de tres metros (10:30 h) Artículo siguiente La agenda empresarial: Jorge Marcelino Alejo (11:00 h)