Mujeres víctimas de funcionario de la 4T exigen a Jara dejar de actuar como cuate-compa de Donato Vargas (17:36 h)

*López y Vargas unidos por lazo familiar; es su operador financiero, señalan mujeres víctimas

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. “Nunca más un agresor de mujeres en el gabinete de Salomón Jara Cruz, mantenerlo significa ser cómplice de la violencia feminicida contra las mujeres”, manifestaron mujeres víctimas de violencia y colectivas feministas, quienes exigieron la destitución de Donato Vargas Jiménez, funcionario del actual gobierno de Oaxaca.

“Diversas mujeres, colectivas, organizaciones y feministas, manifestamos nuestro repudio que aún se mantenga en el gabinete a un agresor que ha sido actor de diversas denuncias públicas por sus prácticas sexistas, misóginas y violentas”, señaló Yésica Sánchez Maya del grupo Consorcio, acompañada de las víctimas de violencia familiar y sexual del Coordinador de Delegados de la Paz del gobierno morenista.

Martha Aracely Cruz Jiménez, originaria de la comunidad de Santa María Huitepec, Totontepec Villa de Morelos, una de las agredidas por Donato Vargas denunció que fue víctima de violencia familiar en sus diversas formas, física, psicológica, económica patrimonial y sexual del funcionario cuando fue su pareja, por lo que exigió al gobernador Salomón Jara le pida su renuncia toda vez que conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con su actuación el agresor no cumple principios de idoneidad, ni honorabilidad, ni mucho menos equidad de género.

Relató que en julio de 2020, afuera del hotel boutique “Casa Regina”, del cual es dueño el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, fue golpeada por Vargas, quien además de destruirle el celular, la amenazó que si lo denunciaba le arrojaría ácido en la cara o la agarraría a machetazos.

Señaló que a consecuencia de las múltiples agresiones perdió a su bebé de 26 semanas de gestación, además de que, “en ese mismo año del 2020 dejó volantes con mi foto desde el parque del Amor hasta mi domicilio en San Martín Mexicapam, situación que me provocó mucho miedo, caí en depresión y ansiedad, tuve que buscar ayuda para hacer frente a toda esa violencia sistémica de la que era víctima”.

Dio a conocer que el año pasado presentó denuncia penal en contra de Donato Vargas Jiménez, por la cual se inició la carpeta de investigación correspondiente, sin embargo, desde que lo hizo, fue víctima de malos tratos y revictimizada por parte de personal de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razón de Género. Personal de esta depndencia me dijeron que para que progresara “debería ir sangrando”, porque de otra forma se estancaría.

Cruz Jiménez, señaló que Jesús Romero López y Donato Vargas Jiménez tienen un lazo de familia motivo por el por el cual lo protege, y en la cuestión política es operador financiero de la organización social que preside el secretario de Gobierno.

Por su parte, Sandra Domínguez, otra de las víctimas que denunció penalmente a Donato Vargas y otras personas involucradas en un chat conocido como “Sierra XXX” en que formaban parte más de 140 hombres involucrados funcionarios, políticos, entre otros, donde hacían comentarios discriminatorios y machistas, vulgares y llenas de estereotipos de género, compartiendo fotos de mujeres sin su consentimiento, exigió su renuncia al gobernador morenista.

Fue más allá, aseguró que Jara es cómplice, ya que protege a este violentador al mantenerlo en su equipo de trabajo, Oaxaca merece servicio público digno, “esta violencia que estamos viviendo lo vamos a seguir expresando a nivel nacional, porque no se vale tanta bajeza, qué mensaje le está dando al país, Oaxaca en donde estamos viviendo un incremento de feminicidios, ese el mensaje que estamos dando que no hay justicia”.

“Proteger delincuentes en ningún momento nos va a traer buenos resultados, porque esto invita a potenciales feminicidas a que sigan asesinando mujeres a que sigan violando, a que sigan sexualizándonos sin nuestro permiso”.

Responsabilizó de todo esto al gobernador porque no está dando un mensaje contundente, “es un cínico porque hace unos días tuiteó que en Oaxaca hay respeto, hay una lucha para que no haya violencia contra las mujeres, no es la primavera oaxaqueña señores y señoras es una pesadilla lo que estamos viviendo en Oaxaca”, recalcó.

Sánchez Maya, manifestó que una vez que el gobernador pidiera a las feministas en su conferencia que presentaran sus quejas, “ahora ya las tiene, un escrito de todas esas pruebas documentales, insumos, fundamentos legales con los cuáles tendría que proceder, esta petición formal por escrito en el que se le está solicitando que asuma con claridad su responsabilidad como jefe de estado y no como cuate-compa de Donato”.

Recordó que Jara Cruz no solamente gobierna Oaxaca sino que es el presidente de la Conago, es un referente nacional, “tiene una carga ética que colocar frente a la nación y si el mensaje que quiere mandar es como es un buen trabajador puede violentar sexualmente, físicamente y psicológicamente a las mujeres, pues entonces las oaxaqueñas se equivocaron al votar por él, él tiene una responsabilidad de envergadura nacional y de responsabilidad, las mujeres las están matando, porque esa es la narrativa no es grave no es delicado, son trabajadores las mujeres están despechadas, y entonces eso tiene que tomar en cuenta”, dijo la activista.

Por ello, también demandaron al Fiscal General del Estado de Oaxaca, a que actué con la debida diligencia, sin revictimización y otorgue las medidas de protección en favor de las víctimas; que se agilice la integración de la carpeta de investigación, y se proceda a la judicialización inmediata para que se garantice el derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño.

Exigieron a la actual Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que dicte las medidas cautelares a favor de las víctimas y a la Secretaria de la Mujeres en Oaxaca y demás mujeres del gabinete, a que rompan el pacto patriarcal y que actúen en consecuencia.

“El patriarcado siempre ha tratado de denostar las voces de las mujeres víctimas de la violencia machista, queriendo restar fuerza a nuestra voz y palabra, porque siempre nos miran que necesitamos tutelaje, no acaban de entender que las mujeres tenemos voz propia y nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”, finalizaron.

*El hotel Regina, propiedad de López se ubica en San Pablo Villa de Mitla, a 2,7 km de Mitla. El costo de la noche fluctúa entre 2,600 y 3,800 pesos