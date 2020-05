Mujer enseña a su gato a hacer del baño en el excusado; lo llama la “poposión” (+video) (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de mayo. Una joven se propuso enseñar a su gato a hacer del baño en el excusado como si fuera un humano y llamó a este reto realizar “la poposión” por lo que se ha viralizado en Tik Tok.

En el video difundido en redes sociales se aprecia como la joven coloca una bolsa de plástico y arena para atraer la atención del gato, incluso le da su privacidad y sale del baño para que su mascota pueda hacer del baño a gusto.

Además la joven agregó a esta grabación, una voz que simula como si su gato hablara mientras se prepara para hacer sus necesidades de forma cómica.

“¿Qué haces? ¿a dónde llevas mi arena? que tonta la arena no va ahí […] aquí pones tu trasero asqueroso y quieres que yo ponga mis patitas y mi colita”

Momentos después el gato sube al retrete, analiza la situación y defeca sobre la arena, no sin antes inspeccionarla.

“¿Qué me ves? no me veas que se me seca la caca […] listo, ahora te voy ayudar a cerrar esta bolsita porque de seguro tu no puedes hacer nada”, se escucha decir al gato.

Información vía:www.24-horas.mx

