Muere Willie Colón a los 75 años, ícono de la salsa y figura clave del género (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de febrero. El mundo de la música latina está de luto. Este sábado se confirmó la muerte de Willie Colón a los 75 años, uno de los máximos exponentes de la salsa y figura fundamental en la consolidación del género a nivel internacional.

La noticia fue dada a conocer mediante un mensaje difundido por su familia:

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia.”

En el mismo comunicado, sus seres queridos agradecieron las muestras de apoyo y pidieron respeto a su privacidad durante este momento de duelo.

Una leyenda de la salsa

Willie Colón fue reconocido como trombonista, compositor, productor y líder de orquesta. Su estilo innovador y su sonido urbano marcaron una época dorada de la salsa, convirtiéndolo en una referencia obligada dentro de la música latina.

A lo largo de su trayectoria colaboró con grandes exponentes del género y dejó un legado musical que trascendió generaciones, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes en la historia de la salsa.

Su fallecimiento representa una pérdida irreparable para la cultura musical latinoamericana. Sin embargo, su obra permanecerá viva en cada canción y escenario donde su música siga sonando.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir