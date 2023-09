Muere Steve Harwell, fundador de Smash Mouth, banda de la película ‘Shrek’: ‘Apuntaste a las estrellas’ (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Este lunes murió Steve Harwell, cofundador y exvocalista de la banda estadounidense Smash Mouth, a los 56 años, luego de que se había anunciado que se encontraba en su lecho de muerte: en cuidados paliativos y despidiéndose de sus familiares y amigos.

Harwell murió “cómodamente y de manera pacífica” en su casa de Boise, Idaho, rodeado de sus familiares y amigos, aseguró el representante.

Su banda lanzó varios éxitos de los 90 e inicios de los 2000 de la mano de Harwell, como ‘Walking on The Sun’, además de que formaron parte del soundtrack de la película Shrek (2001) con dos temas que se volvieron clásicos: ‘All Star’ y su versión de ‘I’m a Believer’, en cuyo video musical incluso hacen referencia al filme.

Steven Harwell, vocalista de Smash Mouth, tenía complicaciones de salud. (Foto: Twitter @smashmouth / Especial).

A través de un comunicado en sus redes sociales, Smash Mouth habló de la muerte del músico:

“Steve Harwell era un verdadero original americano. Un personaje más grande que la vida que se disparó al cielo como una vela romana (fuegos artificiales). Steve debería ser recordado por su inquebrantable enfoque y su apasionada determinación de alcanzar las cimas del estrellato pop. Y el hecho de que lograra este objetivo casi imposible con una experiencia musical muy limitada hace que sus logros sean aún más notables”.

La agrupación, actualmente formada por Zach Goode, Greg Camp, Michael Klooster, Paul De Lisle y Michael Urbano destacó la personalidad de su exintegrante:

“Sus únicas herramientas eran su irreprimible encanto y carisma, su ambición temeraria y sus cajones de tamaño real. Steve vivió una vida 100% a toda velocidad, ardiendo brillantemente a través del universo antes de quemarse… Descansa en paz sabiendo que apuntaste a las estrellas, y mágicamente golpeaste tu objetivo”.

Smash Mouth anunció la muerte de Steve Harwell en un comunicado en Instagram.

¿De qué murió Steve Harwell?

Según el periódico The New York Times, Harwell murió por una insuficiencia hepática.

Su representante había comentado previamente a TMZ que Harwell había luchado contra el alcoholismo toda su vida y se encontraba en la etapa final de una insuficiencia hepática por la cual estaba recibiendo tratamiento médico.

El cantante estadounidense había recibido varios diagnósticos que complicaron su salud: miocardiopatía, insuficiencia cardíaca y encelofatía de Wernicke.

Harwell había tenido varias complicaciones de salud que afectaron su memoria, habla y funciones motoras, las cuales lo llevaron a retirarse de los escenarios, incluso en octubre de 2021 había dado un concierto en Nueva York donde parecía estar ebrio y amenazó a la audiencia, luego de lo cual salió de Smash Mouth.

“Desde que era niño, soñaba con ser una estrella de rock actuando frente a estadios con entradas agotadas y he sido muy afortunado de poder hacer realidad ese sueño”, comentó en Steve en ese entonces en un comunicado.

“Para mis compañeros de banda, ha sido un honor actuar con ustedes todos estos años y no puedo pensar en nadie más con quien hubiera preferido emprender este viaje salvaje”, agregó el músico.

La banda emitió un comunicado en ese momento diciendo que Harwell había sido diagnosticado con miocardiopatía ocho años antes y había sufrido “graves reveses médicos sin parar, incluyendo insuficiencia cardíaca y encefalopatía de Wernicke aguda”.

¿Quién era Steve Harwell?

Steven Scott Harwell nació el 9 de enero de 1967 en Santa Clara, California, era un apasionado al rap, pero en la década de los 90 se introdujo en el rock alternativo y en 1994 fundó en en California la agrupación Smash Mouth junto al batería Kevin Colman, el guitarrista Greg Camp y el bajista Paul De Lisle.

Su albúm debut salió a la luz en 1997, Fush Yu Mang, en la época siguieron temas caracterizados por ser muy rítmicos, como su versión de ‘Why Can’t We Be Friends’, de War, la cual salió en la cinta Wild Things (1998), donde actúa Kevin Bacon.

Con su segundo álbum Astro Lounge (1999), la banda sumó canciones influidas por ska y power pop, como ‘All Star’, la cual los volvió aún más populares tras ser incluida en la película animada Shrek.

Smash Mouth tuvo gran éxito en los años 2000. (Foto: Instagram / smashmouthofficial).

La salud de Harwell comenzó a afectar a la banda, ya que en 2015 gritó groserías al público y en 2016 se desmayó en el escenario; en 2020 habló en contra de cubrebocas y vacunas que se usaban como medida ante el COVID y al final, en 2021, decidió salir de la agrupación que fundó.

“Me he esforzado mucho para superar mis problemas de salud física y mental para tocar frente a ustedes una última vez, pero no pude. No puedo esperar a ver lo que Smash Mouth logra y estoy ansioso por agregarme como uno de los nuevos fans de la banda”, dijo en su carta de retiro de la agrupación.

De los miembros fundadores solo sigue De Lisle. A Harwell lo reemplazó el cantante Zach Goode. El grupo todavía hace giras y ha sacado algunos temas originales, pero no ha publicado ningún disco nuevo desde hace una década.

Información de EFE y AP/Foto: YouTube / Especial

