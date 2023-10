Muere Raúl Martínez, querido director del cine mexicano, a los 52 años (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. A través de las redes sociales anunciaron la muerte de Raul Martínez, uno de los más activos y queridos directores del cine mexicano, responsable de numerosos éxitos de la taquilla y de los servicios de streaming. Durante las primeras horas del domingo, se han publicado diversos mensajes para el cineasta.

La también directora y fotógrafa mexicana Larissa Moreno, publicó un sentido mensaje para el cineasta, con algunas fotos inéditas que forman parte de su portafolios: “Buen viaje de vuelta al lugar donde fuiste creado, en mi se guardó tu presencia mágica en el set y fuera de él”.

Otra cineasta que se sumó al mensaje de despedida fue Barbara Jane Cole, quien publicó fotografías junto a su amigo, pues habrían compartido foro en diversas ocasiones. Se refirió a Raúl Martínez como “gran director, gran compañero, el mejor papá del mundo“.

Durante su carrera fue responsable de la dirección de películas como “Un padre no tan padre” o “El mesero”, un par de sus más exitosas producciones. También estuvo a cargo de “Amores permitidos”, “Cuando sea joven”, “Una navidad no tan padre”, y algunos capítulos de comedia de “Backdoor”.

Raúl Martínez nació el día 24 de junio de 1971, y murió este sábado 30 de octubre de 2023. Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte del cineasta, pero diversos miembros del gremio actoral le dedicaron algunas palabras en sus redes sociales como despedida.

Se sumó, por ejemplo, Liliana Berenice Monroy, profesional del maquillaje para el cine, con un mensaje en su Instagram, y algunas fotografías donde se les puede ver trabajando juntos, y reveló que una de las producciones que le devolvió la pasión por su profesión fue “Permitidos”.

“Querido Raúl, nunca te lo dije, que cuando me invitaste a hacer la peli de Permitidos, yo estaba a punto de abandonar lo que hacía porque no le encontraba sentido y no me gustaba, y gracias a la oportunidad que me diste, encontré mi camino, descubrí que sí había algo que me encantaba hacer y a lo que me quería dedicar para siempre”