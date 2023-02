Muere padre de Alejandra Del Moral (09:16 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. La precandidata de la coalición Va por el Estado de México (PAN, PRI, PRD y NA) Alejandra Del Moral Vela, despidió con un mensaje en sus redes sociales a su padre, el doctor Ismael Del Moral quien falleció la madrugada de este martes de un infarto.

“Para propios y extraños, siempre fuiste el Dr. Ismael Del Moral. Un hombre con vocación de servir, dedicado, preocupado siempre por lo que pudieras ayudar. Eres maestro de muchos, con tu carácter y tu forma de ser que no se compara con la de nadie. Mi más grande crítico y también uno de los pilares más sólidos a lo largo de mi vida”, declaró en sus redes sociales la precandidata a la gubernatura mexiquense.

“De ti me quedo con todo: tu fuerza, tu valor, tu amor al prójimo, con la certeza de que si no se vive para servir, no se sirve para vivir. Siempre fuiste mi angel guardián, hoy Dios te recibe y se que lo seguirás siendo pero desde otro lugar”, señaló.

Alejandra Del Moral dijo estar orgullosa de ser su hija, “estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida, puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo papá”.

Hasta ahora no se sabe en dónde serán los servicios funerarios.

