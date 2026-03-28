Muere otro mexicano bajo custodia del ICE en California; Gobierno exige investigación a EU (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exigió el viernes una investigación a Estados Unidos, tras el fallecimiento, la noche del 25 de marzo, de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Adelanto, California.

En un comunicado, la Cancillería expresó que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado del deceso por las autoridades migratorias, por lo que “agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso”.

¿Qué pasó con el mexicano que murió bajo custodia del ICE?

Según la dependencia, el connacional fue “trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció”, aunque aclaró que “hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente”.

Y explicó que el consulado nacional en San Bernardino activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente.

Además precisó que se “mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”.

México exige investigación por muerte de mexicano en California

Tras la muerte del mexicano, la SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que “estos lamentables casos no continúen”, por lo que también demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto “por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”.

Desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, Washington endureció su política migratoria y ha detenido a más 177 mil mexicanos, de los cuales han fallecido más de una decena mientras se encontraban custodiados por agentes del ICE.

Tras la muerte del mexicano, la SRE reiteró el llamado a las autoridades responsables para que ‘estos lamentables casos no continúen’. EFE

Mexicanos muertos bajo custodia del ICE en EU

El Gobierno de México informó el miércoles que en el último año, 13 mexicanos han perdido la vida bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), una situación que calificó de “absolutamente inaceptable” y que ya motivó protestas diplomáticas hacia Washington.

“Es absolutamente inaceptable para el Gobierno de México, porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia del ICE”, señaló el subsecretario mexicano para América del Norte, Roberto Velasco, durante la conferencia de prensa presidencial.

El funcionario precisó que de las muertes cuatro se han registrado en California, tres en Georgia, dos en Arizona, una en Texas, una en Florida, una en Missouri y una más en otra entidad no detallada.

Las víctimas tenían entre 19 y 69 años y, de acuerdo con los informes, seis fallecimientos ocurrieron por complicaciones médicas, cuatro por suicidio, dos durante operativos del ICE y uno en un tiroteo en Dallas.

Velasco detalló que la Cancillería ha ofrecido apoyo para la repatriación de restos en los 13 casos y, en materia legal, apuntó que México ya acompaña a las familias.

Con la muerte del mexicano registrada el miércoles pasado, suman ya 14 connacionales muertos bajo resguardo del ICE.

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