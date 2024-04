Muere OJ Simpson a los 76 años de edad (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. El exjugador de futbol americano, OJ Simpson, murió a los 76 años de edad a causa de un cáncer que padecía, esto de acuerdo con una publicación realizada por sus familiares.

A través de la cuenta oficial de la ex estrella de la NFL, Orenthal James Simpson falleció la noche del pasado miércoles 10 de abril rodeado de sus hijos y nietos. Debido a este lamentable hecho, la familia pidió a los medios de comunicación respeto para sobrellevar esta pérdida.

Recordemos que hace un par de meses TMZ reveló que OJ Simpson había sido diagnosticado con cáncer de próstata y que ya se encontraba en tratamiento para combatir esta enfermedad, además de algunos rumores que lo ubicaban ya en cuidados paliativos.

Nacido el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California, Orenthal James Simpson fue uno de los mejores y más populares atletas de la NFL a finales de los años 1960 y 1970 tras su paso con Buffalo Bills y los San Francisco 49ers.

OJ Simpson protagonizó el llamado “Juicio del siglo” luego de ser acusado por el asesinato de su entonces esposa y uno de sus amigos, este caso tomó tal relevancia en 1994 debido a que fue transmitido en los Estados Unidos.

En 1995 fue absuelto de estos cargos, pero en 1997 otro jurado lo declaró responsable, por lo que tuvo que pagar 33,5 millones de dólares a los familiares de Brown y Goldman.

Años después se realizaron un par de miniseries y documentales que retrataron los momentos más destacados de su juicio, así como las repercusiones que tuvo este sobre temas relacionados con la raza y discriminación que se viven en la unión americana.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024