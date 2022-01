Muere músico de grupo mexicano en terrible accidente (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de enero. A dos días de que iniciara este 2020 confirman tragedia en el mundo de la música grupera y es que se ha confirmado que el cantante David Antonio Moreno Grijalva, mejor conocido como “David Tololoche” murió de forma trágica.

Reconocido por su carisma y talento, el joven músico de tan solo 34 años murió en un brutal accidente automovilístico, de acuerdo con el medio mexicano Opinión Sonora. Se acababa de bajar del escenario en Sinaloa y se dirigía a Hermosillo donde radicaba el músico.

Sufre terrible accidente automovilístico y mando mensaje antes de morir

© Proporcionado por Mundo Hispánico FOTO Facebook

Justo antes de sufrir el brutal accidente que terminó con su carrera musical, “David Tololoche” había publicado en redes sociales “Hermosillo, ya voy pa’ allá que te necesito”, de acuerdo con el medio local Expreso. La última publicación del intérprete se llenó de comentarios con condolencias.

Apenas el pasado 26 de diciembre, se había mostrado entusiasmado en sus redes sociales. “Los sueños se cumplen… agradezco a todos los plebes por su atención me dejan con un buen sabor de boca y con muchas ganas de seguir trabajando para alcanzar más metas”, escribió “David Tololoche”.

Le dedicó sus triunfos a la gente que lo apoyó

© Proporcionado por Mundo Hispánico FOTO Facebook

“La disciplina y profesionalismo de ellos deja mucho que aprender y sinceramente no tengo más palabras que decir gracias y dedicarle mis triunfos a la gente que en en verdad me apoyo de corazón y les prometo que aquí no acaba por qué quiero mas aún”, dice la publicación del músico.