Muere mexicano bajo custodia del ICE en EU; SRE pide esclarecer el caso (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un mexicano murió en el Centro de Detención del Condado de Glades en Florida, donde se encontraba detenido por motivos migratorios.

En un comunicado, la dependencia insistió en que este tipo de fallecimientos son inaceptables, por lo que se utilizarán todas las vías legales y diplomáticas para solicitar el esclarecimiento de este y otros casos similares.

Postura de la SRE ante el ICE

“Se informa sobre el lamentable fallecimiento de una persona mexicana que se encontraba detenida en el Glades County Detention Center, Florida, instalación administrada por el condado que mantiene un convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para la custodia de personas detenidas por motivos migratorios”, detalló.

La SRE informó que el consulado de México en Miami activó el protocolo correspondiente, visitó el centro de detención y está llevando a cabo gestiones para brindar asistencia y acompañamiento a los familiares de la víctima.

Además, se han solicitado los reportes y la documentación necesaria para esclarecer los hechos que actualmente se encuentran bajo investigación por las autoridades de Estados Unidos.

“Se procederá con las gestiones diplomáticas pertinentes para exhortar activamente al Gobierno federal estadunidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables. Se utilizarán todas las vías legales posibles para asegurar el acompañamiento a los familiares”, puntualizó.

Finalmente, reiteró su compromiso de velar por la protección y la dignidad de los mexicanos en Estados Unidos y aseguró que no escatimará en emplear los recursos jurídico y diplomáticos disponibles para defender los derechos de la comunidad mexicana en el exterior.

“El Gobierno de México reitera que estos fallecimientos resultan inaceptables, por lo que nuevamente exige una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición”.

El 2 de marzo, la cancillería informó de otro caso similar, pero en California. Con este último caso ya suman más de 10 mexicanos muertos bajo custodia de ICE en lo que va del segundo mandato de Trump.

El ICE ha sido criticada por las condiciones humanitarias en sus centros de detención, por su negativa a cumplir con la regla que permite a legisladores federales ingresar a monitorear la situando en los lugares de reclusión sin aviso previo y por los aviones de deportar a migrantes a terceros países de los que no son ciudadanos, no hablan el idioma y no tienen familiares.

Información de: https://www.milenio.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir