Muere maestro por negligencia médica en Oaxaca, CNTE condena responsabiliza al ISSSTE (22:07 h)

Tehuantepec, Oaxaca, 22 de octubre. La Sección 22 de la CNTE lamentó y exigió justicia por la muerte del profesor Iván Blas López, quien perdió la vida en la clínica del ISSSTE de Tehuantepec, presuntamente a causa de una negligencia médica, luego de que el personal del hospital le negara el traslado aéreo urgente a la Ciudad de México.

De acuerdo con la versión de sus familiares, el docente presentaba parálisis total provocada por un hematoma en la columna cervical, y requería una cirugía inmediata que solo podía realizarse en la capital del país. Sin embargo, denunciaron que el traslado nunca fue autorizado, lo que derivó en el lamentable fallecimiento del maestro.

Ante estos hechos, la Sección 22 condenó la actuación del hospital y responsabilizó al Issste por la omisión e indiferencia que costaron la vida de un trabajador de la educación. “Su vida pudo haberse salvado si hubiera recibido atención médica oportuna y un traslado aéreo urgente”, expresó el gremio a través de sus redes sociales.

El magisterio oaxaqueño exigió justicia para el profesor y sus familiares, al tiempo que demandó al Issste asumir su responsabilidad. “No más muertes por negligencia, exigimos justicia y respeto a la vida de los trabajadores de la educación”, puntualizó la organización sindical.

