Muere inesperadamente Alon Aboutboul, actor de Batman y Rambo (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de julio. Alon Aboutboul, actor israelí reconocido por su participación en The Dark Knight Rises y Rambo III, murió este martes 29 de julio a los 60 años mientras nadaba en una playa de Tel Aviv.

La noticia la confirmó su mánager, Mark Teitelbaum, a The Hollywood Reporter. Según testigos, Aboutboul entró al agua y, tras unos minutos, salió acercándose a la gente para decir que no se sentía bien.

Poco después, se desplomó en la playa. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero no lograron salvarlo. Aunque todavía no se ha divulgado la causa exacta del fallecimiento, la noticia conmocionó a familiares, amigos y fans.

Mark Teitelbaum describió a Aboutboul como un actor brillante, un verdadero artista y un padre cariñoso con cuatro hijos.

“Su familia está conmocionada. Lo extrañaremos profundamente. Que su recuerdo sea una bendición”, expresó.

El ministro de Cultura y Deporte de Israel, Miki Zohar, también lamentó su muerte a través de redes sociales, recordando la pasión que Aboutboul mostraba por su oficio incluso tras años en la industria cinematográfica.

“Me entristeció mucho enterarme de la repentina muerte del fallecido actor Alon Aboutbol. Anoche vi una entrevista con él, en la que hablaba sobre el rodaje de una película en la que participó recientemente, y la pasión por la profesión que irradiaba era evidente incluso después de tantos años en el campo. Alon ganó un premio Ophir y un premio de la Academia de televisión y a lo largo de los años interpretó una amplia variedad de personajes a los que aportó profundidad y emoción, dejando una profunda huella en la cultura israelí”.

¿Quién era Alon Aboutboul?

Aboutboul comenzó su carrera en 1986 con la película Ricochets, por la que ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Cine de Jerusalén. Poco después, saltó a Hollywood con Rambo III.

Además, destacó en filmes israelíes como Wild Dogs, A Place in Heaven y Forgiveness. En Estados Unidos participó en películas como Munich de Steven Spielberg, Body of Lies de Ridley Scott, y la aclamada The Dark Knight Rises dirigida por Christopher Nolan. Más recientemente, protagonizó la serie Snowfall.

Con su talento y carisma, Alon Aboutboul dejó una profunda huella en el cine internacional y en la cultura israelí. Su inesperada muerte representa una gran pérdida para la industria artística y sus seguidores.