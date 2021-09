Muere hombre que tomó un litro y medio de frío refresco en 10 minutos (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Un sujeto que llegó a la sala de emergencias de un hospital, después de haber tomado un frío refresco de Coca-Cola de un litro y medio en alrededor de diez minutos, falleció debido a una isquemia hepática.

Los primeros reportes, recabados por el diario estadounidense New York Post, refieren que la víctima consumió el refresco a gran velocidad y horas después comenzó a sentir un dolor intenso en el abdomen.

Ya en el hospital, los doctores apreciaron una gran acumulación de gas, aparentemente derivada del refresco, en el organismo del sujeto, lo que le provocó frecuencia cardíaca elevada. Una tomografía reveló, también, problemas en la pared intestinal y en la vena que dota de sangre al hígado.

Según el medio citado el diagnóstico de los galenos fue isquemia hepática, conocido también como shock en el hígado, causado por falta de oxigeno al vital órgano y aunque liberaron el gas de su organismo, al final el paciente falleció.

El caso, que ocurrió en Pekin, China, quedó documentado en la revista especializada «Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology». El paciente tenía sólo 22 años.

El hospital donde fue atendido fue el Chaoyang en Beijing.

24 Horas

