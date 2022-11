Muere hijo de Tim Roth a los 25 años de edad (20:30 h)

De acuerdo con un comunicado familiar, el hijo de Tim Roth, Cormac Roth, falleció el 16 de octubre de este año, tras casi un año de lucha contra un tipo de cáncer, llamado coriocarcinoma. Sin embargo, la triste noticia fue divulgada el día de hoy.

“Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban. El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”, declararon.

En este mensaje, la familia del actor de ‘Pulp Fiction’, Tim Roth, recordó al joven como una persona bondadosa y llena de energía que amaba la música. Esto se puede observar en una de las últimas publicaciones de Cormac Roth, donde explica su padecimiento.

“En noviembre del 2021 me diagnosticaron cáncer de células germinales etapa 3 […] Quimioterapia altas dosis, medicamentos, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc […] me han quitado la mitad de mi audición, 60 libras de peso, mi confianza […] Pero no me ha quitado mi voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música”, publicó el hijo de Tim Roth antes de morir.