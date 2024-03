Muere ganador del Oscar por ‘El Discurso del Rey’ mientras pescaba: ‘Exactamente como él lo habría escrito’ (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. David Seidler, escritor y productor inglés conocido por El discurso del rey (2010), Onassis: el hombre más rico del mundo (1988) y Tucker, un hombre y su sueño (1988), murió este 16 de marzo en Nueva Zelanda. Tenía 86 años y estaba pescando este sábado.

Con El discurso del rey, Seidler ganó el Oscar al Mejor Guion Original; la cinta también se llevó el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por Mejor película, al Mejor director y al Mejor actor.

¿Qué le pasó a David Seidler?

Su fallecimiento se confirmó este domingo por su mánager Jeff Aghassi, quien dijo en un comunicado que su muerte fue tal y como él la hubiera escrito:

“David estaba en el lugar que más amaba en el mundo (Nueva Zelanda), haciendo lo que le daba la mayor paz, que era la pesca con mosca. Si se le hubiera dado la oportunidad, es exactamente como él lo habría guionizado”. Sin embargo, no se dieron más detalles de las causas de su fallecimiento.

La pesca con mosca es un deporte de tradición antigua que lleva dicho nombre por los señuelos utilizados, los cuales se llaman ‘moscas’ porque imitan a pequeños insectos que los peces buscan para comer, se elaboran con hilo, plumas, pieles y anzuelo.

Helena Bonham Carter en ‘El discurso del rey’ (2010). (Foto: IMDb).

¿Quién fue David Seidler?

Seidler nació en Londres en 1937 y se fue a Estados Unidos a principios de la Segunda Guerra Mundial. Para la década de los 2000, padeció cáncer, luego de ello se decidió a escribir el trabajo de su vida: El discurso del rey.

A sus 74 años se convirtió en el ganador de más edad del Oscar al mejor guion original y mantuvo ese récord hasta que en 2012 Woody Allen ganó por Midnight in Paris a la edad de 76 años.

El drama histórico El discurso del rey es una cinta protagonizada por Colin Firth, Geoffrey Rush y Helena Bonham Carter que relata la vida del rey Jorge VI de Inglaterra (padre de Isabel II).

Según The Guardian, David Seidler era tartamudo de niño, por lo cual se inspiró en sus vivencias para escribir la historia real de cómo el rey Jorge VI superó sus impedimentos del habla con la ayuda del australiano Lionel Logue, para dar su primer discurso en radio tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Seidler dijo a The Times en 2011 que esta historia no pudo escribirla de joven: “Me quedé destrozado cuando la Reina Madre (la viuda de Jorge VI) me dijo que no escribiera esto en vida. Pero no estaba preparado. Para contar la historia correctamente, tuve que volver a sumergirme en la experiencia de ser tartamudo. Eso significaba volver al dolor y al aislamiento que conocí de niño”.

Al igual que el rey Jorge, David Seidler también tuvo problemas del habla. (Foto: IMDb).

Uno de sus últimos trabajos fue el guion de Dama Pik (2016), y a lo largo de su trayectoria trabajó en producciones como:

Onassis: El hombre más rico del mundo (1988)

(1988) Tucker: el hombre y su sueño (1988)

(1988) ¿De quién es este niño? The War for Baby Jessica (1993)

(1993) Dancing in the Dark (1995)

(1995) Come on, Get Happy: The Partridge Family Story (1999)

(1999) Madeline: Lost in Paris (1999)

(1999) By Dawn’s Early Light (2001)

(2001) El ladrón de Shanghai (2006)

(2006) Las crónicas de la Grulla Blanca (2008)

(2008) Adventures of the Seaspray

Days of Our Lives

Another World

General Hospital

Son of the Dragon

