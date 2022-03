Muere Gabriel Soto ‘El Tesoro de Sinaloa’ tras ataque de sicarios (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. Medios locales en México han confirmado la muerte del reconocido cantante grupero que se cobró relevancia al haber ‘escapado’ de múltiples ataques previos al que lo mandó al hospital por meses antes de morir.

El cantante fue atacado durante un visita a un taller mecánico en la ciudad de Tijuana, por la gravedad de las heridas que sufrió, su familia lo trasladó a un hospital neurológico en el estado mexicano de Jalisco, de acuerdo con lo reportado por El Zócalo.

¿Quién fue Gabriel Soto ‘El Tesoro de Sinaloa’?

Gabriel Soto ‘El Tesoro de Sinaloa’ era un cantante de corridos en México, quién tras el ataque del pasado 22 de enero en Tijuana, robó la atención de la prensa al haber ‘escapado’ de la muerte en tres ocasiones, e incluso una famosa canción, en opinión de muchos, predijo su terrible final.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades mexicanas no han logrado encontrar el móvil del asesinato del cantante Gabriel Soto ‘El Tesoro de Sinaloa’, apunta La Razón. Tampoco se ha demostrado que el mexicano haya tenido nexos con el crimen organizado.

¿Cómo mataron a Gabriel Soto ‘El Tesoro de Sinaloa’?

‘El Tesoro de Sinaloa’ entró al taller mecánico aquel 22 de enero, dejando su troca Ford 79 a las afueras. De acuerdo con El Mexicano el hombre solicitó un servicio para su camioneta. Sin embargo, ahí los esperaba un hombre de estatura mediana con una chamarra de color rojo y negro.

El supuesto sicario le dio varios balazos y huyó sin ser detenido. El mexicano de 56 años recibió múltiples balazos, y uno en la cara fue el más grave de todos, de acuerdo con La Razón. En un primer momento, no se reportaron detenidos por el brutal ataque contra Gabriel Soto.

La canción de ‘El Tesoro de Sinaloa’ que predijo su muerte

Otra de las cosas que ha llamado la atención de todos fue la ‘exactitud’ con la que se describía el ataque en el que moriría en el corrido 118 balazos que incluso fue interpretado por el icónico ‘Gallo de Oro’, Valentín Elizalde. “Ya tres veces me he salvado de una muerte segurita con puro cuerno de chivo me han tirado de ‘cerquita’ 118 balazos y Diosito me los quita”, dice la canción al inicio.

“La primera fue en mi casa me quisieron secuestrar pero no deje agarrarme me empiezan a disparar fueron 28 balazos me dieron uno no más”, dice la letra de “118 balazos”. En seguida, el corrido continúa relatando los otros dos ataques que sufrió antes de terminar en el hospital y morir dos meses después.

Así fueron los otros ataques

De acuerdo con la letra de la canción, el segundo ataque del cantante mexicano Gabriel Soto fue en la ciudad de Ensenada. “Me tiraron unos carros 2 ráfagas de metralla, 60 tiros de cuerno… 3 balazos me pagaba”, relata en el corrido que cuenta con miles de vistas en YouTube.

El último ataque ocurriría en Tijuana, “con 2 cuernos dispararon… Ahí fueron 30 balazos.. Pero ni uno me pegaron”, dice la letra del corrido. “La Virgen de Guadalupe me anda cuidando los pasos”. El final de la canción fue lo que más llamó la atención el más reciente ataque.

‘Extrañas’ coincidencias con el brutal ataque en Tijuana

El final del corrido dice así: “Adiós ciudad de Tijuana, ya no me van a mirar en mi Ford 79 pasear por el boulevard… ahí por la Sánchez Taboada, ‘La Revo’ y la Culcapan”, lo que de inmediato lleva a pensar en el último ataque donde también iba en su Ford 79 en la fronteriza ciudad.

‘El Tesoro de Sinaloa’ nación en Villa Juárez, Sinaloa, de acuerdo con El Mexicano. “Las Pulgas” y “Mariscos Goodoy” fueron algunos de los escenarios que dieron a Gabriel Soto la oportunidad de demostrar su talento para la música regional mexicana.

‘El Tesoro de Sinaloa’ y Chalino

Gabriel Soto también es recordado por canciones cómo “Ese Mentado Tesoro” y “La Primavera”. Pero el ‘Corrido del Tesoro’ nos deja ver la relación de Soto con Chalino, el icónico cantante mexicano que murió en un brutal ataque tras ser amenazado en plena presentación.

“Los corridos de Chalino me los sabía Santo y seña”, dice el corrido mencionado. Cabe mencionar que Chalino Sánchez “El Rey del Corrido” también fue brutalmente asesinado. La Fiscalía General del Estado de Baja California está encargada del caso de Gabriel Soto.

Frontera en México se convierte en ‘infierno’ para detener a capo

El asesinato de Gabriel Soto no es el único hecho violento que ha robado la atención de los mexicanos. Recientemente, el Gobierno mexicano deportó al presunto líder del Cartel del Noreste (CDN), Juan Gerardo Treviño alias El Huevo, tras su arresto este lunes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Texas.

Treviño, un objetivo clave para Washington, era un ciudadano estadounidense sin nacionalidad mexicana y su detención derivó de una operación de inteligencia, expuso en conferencia Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detienen y deportan a “El Huevo”

Se trata de un golpe certero a una de las organizaciones criminales más importantes de la zona noreste en el país, con influencia en por lo menos cinco entidades federativas y con operaciones en Estados Unidos”, informó Rodríguez citada por Efe.

Las autoridades enunciaron que sobre El Huevo pesan tres órdenes judiciales, una en el estado de Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa; una en Coahuila por homicidio doloso, secuestro y terrorismo y una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir cocaína y lavado dinero.

