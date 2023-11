Muere Francesc Picas, exintegrante de Loco Mía, a los 53 años (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre. La industria del espectáculo nuevamente se vistió de luto debido a que se dio a conocer que, Francesc Picas, exintegrante de la famosa agrupación española “Loco Mía”, perdió la vida a los 53 años de edad, por lo que la noticia ha causado una gran conmoción al interior de la farándula, donde distintas celebridades han reaccionado ante el lamentable deceso del también bailarín que alcanzó su momento de mayor fama durante la década de 1990.

La noticia del fallecimiento de Francesc Picas, se dio a conocer la noche del martes 22 de noviemre a través de una página de fans en Facebook, donde se informó que personas allegadas al exintegrante de “Loco Mía” les comunicaron que el cantante perdió la vida desde el pasado 18 de noviembre, sin embargo, no se ofrecieron más detalles y en la referida página solo le dedicaron un emotivo mensaje de despedida al intérprete.



Francesc Picas tenía 53 años de edad. Foto: FB: Francesc Picas Mi Bendición

“Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas” fue el texto con el que se informó sobre el fallecimiento del exintegrande de “Loco Mía”.

Es importante señalar que, hasta ahora solo ha trascendió que Francesc Picas perdió la vida a los 53 años de edad, sin embargo, no se han ofrecido mayores detalles respecto a las circunstancias en las que el intérprete de éxitos como “Locomía” y “Loco Vox”.

¿Quién era Francesc Picas y cómo fue su paso por Loco Mía?

Francesc Picas tenía tan solo 17 años de edad cuando se integró a “Loco Mía” y la famosa agrupación de electro-pop lo contrató para ocupar el lugar del fundador Xavier Font, quien decidió asumir un roll más creativo y de mánager, por lo que el candidato ideal fue el talentoso joven que en aquel entonces era estudiante de periodismo.

Una vez integrado a “Loco Mía”, Francesc Picas formó parte de la alineación que más fama consiguió en España y todo el continente americano y pese a los cambios que hubo en los años siguientes, fue uno de los que tuvo asegurado su lugar hasta finales de la década de 1990, por lo que durante esa época fue un auténtico estandarte de los intérpretes de temas como “Gorbachov” y “Terror visión”, sin embargo, a principios de la década de los 2000 desapareció del ambiente artístico de manera repentina.

MUERE FRANCÉSC PICAS, integrante de LOCOMÍA Ha fallecido a los 53 años el cantante y psicólogo español #FrancéscPicas. Fue integrante de Locomía. En este video es el que viste extravagante atuendo rojo. Repose en paz. pic.twitter.com/DFAA8zg7sa — Álex Kaffie (@Kaffievillano) November 22, 2023

Hace apenas unos meses, Francesc Picas concedió una entrevista en la que confesó que durante algunos años estuvo viviendo de la fortuna que amasó en “Loco Mía”, sin embargo, en cuanto se acabó el dinero tuvo que trabajar en sitios tuvo que conseguir trabajos “convencionales”, además, señaló que decidió estudiar Psicología y en cuanto se licenció pudo ejercer su carrera.



Francesc Picas había retomado su carrera musical. Foto: IG: francescpicas

Hace apenas un par de años, Francesc Picas retomó su actividad dentro de la industria musical con un proyecto llamado “In Time” en el que pudo explotar todas sus inquietudes musicales deslindándose, por primera vez en su carrera, de la sombra de “Loco Mía”, además, respecto a su vida personal, en su última entrevista dijo estar muy a gusto con su soltería, aunque refirió que compartía su casa con su loro llamago “Gris”, a quien calificaba como un extraordinario compañero.

EL Heraldo de México/foto:IG:francescpicas

