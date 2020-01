Muere en hospital joven que sufrió accidente en Juxtlahuaca (15:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 3 de enero. Un joven murió al recibir atención médica en un hospital, tras sufrir un accidente en la jurisdicción del municipio de Santiago Juxtlahuaca.

A las 14:40 horas, el personal del hospital de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Santiago Juxtlahuaca, informó al personal de la Fiscalía de una persona muerta, cuyo cadáver se encontraba en el mortuorio.

Ante ello, se presentó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a realizar la inspección del cuerpo y entrevistas con las familiares del finado, que se encontraban aún en el nosocomio.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el hombre luego de resultar lesionado por un aparente accidente, sin especificar el lugar; fue trasladado en un vehículo de color rojo, marca Nissan, con placas de circulación SH78563 del estado de Puebla, a dicho hospital.

En el IMSS recibió atención médica, pero más tarde perdió la vida por las lesiones que presentó.

Olivia C. C., confirmó ante el personal de la AEI, que su hijo respondía al nombre de Nicolás L. C., de 28 años de edad, originario y con domicilio en Santiago Juxtlahuaca.

La unidad de motor en la cual llevaron al hombre fue asegurada por agentes, para las investigaciones posteriores.

El cadáver fue trasladado al anfiteatro municipal para la práctica de necrocirugía, quedando pendiente el resultado

