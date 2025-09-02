Muere el periodista mexicano Alberto Padilla tras desvanecerse en una reunión (20:00 h)

Costa Rica, 1 de septiembre. El periodista mexicano Alberto Padilla, reconocido por su trayectoria en medios internacionales, falleció la noche del viernes 29 de agosto en San José, Costa Rica, a los 60 años. El comunicador se encontraba en una reunión social cuando sufrió un desvanecimiento repentino y, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Cima, no logró sobrevivir.

Padilla había conducido ese mismo día su espacio “A las cinco con Alberto Padilla”, transmitido en CRC 89.1 Radio, por lo que su fallecimiento tomó por sorpresa a los radioescuchas. Según reportó la emisora costarricense, el periodista se sintió indispuesto durante un encuentro con amigos y, tras recibir atención médica, se produjo “el fatal desenlace en horas de la noche”.

De acuerdo con personas allegadas al periodista mexicano, la causa de la muerte fue un ataque fulminante al corazón. Tras confirmarse su fallecimiento, colegas y seres queridos expresaron mensajes de condolencia por medio de redes sociales.

“Alberto Padilla, tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte. Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos”, dice el obituario que compartieron en la página oficial de Facebook de su programa.

La periodista costarricense Glenda Umaña, compañera de Padilla en “CNN en Español”, fue una de las más afectadas por su muerte. Por medio de su página de Facebook, confesó que se encontraba en shock por la noticia y describió a Padilla como una persona saludable que hacía ejercicio de forma regular.

“Era una persona saludable, hacía ejercicio y disfrutaba especialmente del golf, caminando los 18 hoyos sin carrito. Anoche estaba disfrutando con sus amigos acá y se sintió mal. Lo llevaron al hospital y falleció de un ataque fulminante del corazón. Oro especialmente por sus dos hijos adorados, quienes viven en Atlanta y de quienes estaba sumamente orgulloso”, escribió Glenda en su perfil de Facebook.

¿Quién era Alberto Padilla?

Alberto Padilla, nacido el 9 de enero de 1965 en Monterrey, Nuevo León, México, fue un periodista que alcanzó reconocimiento internacional gracias a su trayectoria en “CNN en Español”. Durante más de dos décadas, se desempeñó como presentador y analista, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del periodismo económico en la región.

Se formó en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y cursó el Programa de Alta Gerencia del INCAE Business School en Costa Rica. A lo largo de su carrera, estuvo al frente de coberturas de gran relevancia global y fue conductor del programa “Economía y Finanzas” en CNN, un espacio que se consolidó como referente para la audiencia latinoamericana.

En 2021, en una entrevista concedida en Honduras, Padilla explicó su decisión de mudarse a Costa Rica tras haber vivido 21 años en Estados Unidos. Según señaló, aunque residía en ese país, su labor siempre estuvo vinculada a América Latina, lo que lo llevó a trasladarse al lugar donde se concentraba su trabajo.

