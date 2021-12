Muere el diseñador de juguetes de “He-Man”, T. Mark Taylor, a sus 80 años (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de diciembre. T. Mark Taylor, el diseñador de los juguetes de “He-Man” falleció el jueves pasado en California.

La causa fue una insuficiencia cardíaca, comunicó su familia a través de un correo electrónico a The Associated Press.

El artista de 80 años también diseñó los juguetes de «Las Tortugas Ninja” de Mattel.

Terrell Mark Taylor nació el 5 de junio de 1941. Estudió diseño en el ArtCenter College of Design, en Pasadena.

En 1976 se unió a la compañía de juguetes Mattel donde comenzó diseñando el empaque para las muñecas Barbie.

Pero antes de ser un reconocido diseñador, Taylor entró a las Fuerzas de Defensa de Estados Unidos, donde trabajó en proyectos de submarinos y tecnología de navegación y rango de sonido para mapear el fondo marino.

Mark Taylor estaba casado con la diseñadora Rebecca Salari-Taylor.

Su trabajo ha sido reconocido en el documental The Toys that Made Us ( 2017), disponible en Netflix.

También se le dedicó una sección en el reciente libro The Toys of He-Man and the Masters of the Universe (2021), donde se incluye una entrevista con Taylor y Rebecca.

24 Horas/Foto: Twitter@toysthatmadeus

Compartir