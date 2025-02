Muere Clint Hill, el agente que corrió hacia la limosina de Kennedy en Dallas y no pudo salvarlo de los disparos de Lee Harvey Oswald (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. Clint Hill murió este lunes 24 de febrero, a los 93 años, en su casa de Belvedere, California, con su esposa Lisa a su lado. Fue el célebre agente del Servicio Secreto que saltó a la cajuela de la limusina de John F. Kennedy aquel 22 de noviembre de 1963, tras los disparos de Lee Hayvey Oswald en Dallas. Su vida quedó atrapada en ese instante, un segundo de valentía y fracaso que lo marcó hasta el final. Me hubiese gustado entrevistarlo. No sé si me habría dicho algo que nunca había revelado o sí Clint Hill se limitaría a repetir ese relato ya gastado por el tiempo, pero quisiera haber charlado con él. Tal vez le habría preguntado si alguna vez soñó con un final diferente o si en alguna versión de su memoria, había conseguido salvar al presidente y cambiar la historia de ese mediodía en Dallas.

Alberto Carbot

Hoy, 26 de febrero de 2025, pienso en Clint Hill desde mi escritorio. No lo conocí personalmente, pero a la distancia, a muchos kilómetros de California, donde murió este lunes, lo siento cerca en mi memoria, más incluso que a la propia Jacqueline Kennedy. Y pienso que es extraño cómo alguien puede volverse un fantasma familiar, sin haber cruzado jamás una palabra con él.

Lo vi en muchas entrevistas, leí varios de sus libros, observé su rostro y su dura y a la vez melancólica mirada en cientos de fotografías. En la última década, en su cara se notaba ya el paso de los años y, sobre todo, el peso de un sólo día, aquel en las calles de la ciudad donde la modernidad y la historia se entrelazan, y fue marcado por el eco de un disparo que cambió el rumbo de una nación.

Recuerdo cómo comenzó todo. Yo tenía cinco años y vivía en Tapachula. En casa de mis abuelos maternos, a donde llegaba a refugiarme por las tardes, descubrí al presidente John F. Kennedy, y también a Marilyn Monroe, en las páginas de la revista Life en español.

Fui un lector precoz y desde los 5 años también comencé a saber del mundo a través de la lectura de Selecciones. No sé exactamente qué me atrapó primero, si las imágenes, las portadas a todo color, o la presencia constante de un hombre que —aunque a partir de ese fatídico mediodía en Dallas ya no estaba entre nosotros—, siguió dominando las páginas como si el tiempo se hubiese detenido el 22 de noviembre de 1963. Ese día recuerdo también vi llorar en silencio a mi abuelo Abraham, al escuchar por la tarde la noticia de su muerte y leer en el tiraje especial del periódico local El Debate, los pormenores del asesinato.

Semanas después, llegó Life y conocí, como millones, la crónica del magnicidio de Kennedy. Supe de su tragedia, del misterio que rodeaba su muerte, que al paso del tiempo se convirtieron en una obsesión infantil que hasta hoy nunca ha desaparecido.

Con cada número de la revista, con cada fotografía de esa primera dama con el vestido rosa manchado de sangre, con cada crónica de aquel día en Dallas, la historia me atrapaba cada vez más. Vi las fotos de cuando Jacqueline Kennedy descendió del avión con la misma gracia con la que solía moverse, vestida con un traje Chanel, rosa frambuesa, de lana bouclé, suelto y ligero, que caía sobre su figura con gracia y naturalidad que se ajustaba a su anatomía. Luego supe que no lo había comprado en París. Era un Chanel, sí, pero reproducido bajo la estricta licencia de la casa Chez Ninon en Nueva York, con telas y patrones enviados desde Francia. La chaqueta, de doble botonadura y ribetes azul marino, se ceñía a su cuerpo, como si el destino hubiera decidido que precisamente esa silueta debiera quedar impresa en la memoria del mundo.

En la cabeza, Jacqueline llevaba un sombrerito redondo, un pillbox o literalmente una caja de píldoras, porque su forma cilíndrica y compacta era similar a los pequeños estuches en los que se guardaban las pastillas. Se trata de un tocado pequeño, sin alas ni visera, del mismo tono de su vestido. Debajo, los guantes blancos de cabritilla, de gran suavidad y resistencia, que en ella eran un símbolo de elegancia y refinamiento. La textura delicada de los guantes apenas asomaba mientras saludaba a la multitud con una sonrisa contenida. He leído que esa expresión en sus labios no era de felicidad, sino de disciplina. La misma que la llevaba a sostener esa imagen en cada aparición, a ser la mujer de un presidente al que le abría paso con la determinación de quien comprende su papel en la historia, antes de que la propia historia se lo reconfirme.

El rosa no era un color cualquiera. Era un mensaje. Representaba juventud y renovación, el barniz de modernidad que la Casa Blanca necesitaba. Pero en Dallas, ese mismo color se tiñó de un rojo más oscuro. La tela, que horas antes se sacudía con la brisa texana y brillaba al sol, se convirtió en testigo de un instante imposible de borrar. Y ella no se quitó ese traje al salir del hospital Parkland con el cuerpo inerte de su esposo dentro de un féretro, ni tampoco durante la juramentación de Lyndon B. Johnson, en una ceremonia improvisada a bordo del Air Force One, aún estacionado en la pista de Love Field. Y así permaneció, con él, en Washington, ante los ojos de millones de televidentes y las cámaras de los periodistas.

Mientras la sangre de John F. Kennedy ya endurecía los puños y el frente de su chaqueta rosa —y desatendiendo las voces de sus asistentes que la conminaban a cambiarse la ropa, salpicada también de gris, con minúsculos restos del cráneo y el cerebro de su marido—, Jaqueline murmuró con voz plana, sin aparente emoción: “No lo haré. Que vean lo que le han hecho”. Al hablar, sus labios parecían haber olvidado su forma natural. No temblaban; frente a las cámaras se veían tensos, rígidos, como si se resistieran a moverse. Y no era una mueca, tampoco un rictus de dolor evidente, sino algo más. Su boca, normalmente amistosa y sonriente, tenía ahora un aire extraño; mostraba un gesto que era más que la rabia apenas contenida, algo insondable que solo quienes han visto lo irremediable pueden llevar en el rostro.

No hubo otro atuendo en la historia contemporánea de los Estados Unidos, que quedara tan impregnado de los vestigios testimoniales de un terrible momento, como el de ese día en Dallas.

Crecí con esa imagen, y con los años, he escrito extensas crónicas de lo acontecido en Texas y aún pervive en mí la sensación de que Kennedy fue más que un presidente asesinado; fue un símbolo de algo que, desde niño y aún sin entenderlo del todo, me deslumbró.

Sin embargo, también quedé cautivado por la actitud de Clint Hill, ese mediodía en la calle Elm. Para muchos fue un hombre corriente en un momento extraordinario, pero para mí fue el héroe al que siempre imaginé —vestido no con el pantalón y el saco oscuro que le sirvió de mortaja temprana para el presidente, antes de ingresarlo al Parkland hospital, distante unos 6.4 kilómetros de Dealey Plaza—, sino con capa de superhéroe, corriendo a toda velocidad hacia la limusina negra, para resguardar a una atribulada Jaqueline, quien también, hay que decirlo, estuvo expuesta a las balas del francotirador del depósito de libros. Pero él la protegió.

Las seis personas que viajaban en la limusina Lincoln Continental SS-100-X, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, eran, además del presidente Kennedy y su esposa Jacqueline, el gobernador de Texas John Connally —quien resultó herido durante el tiroteo—, y su esposa Nellie, que se hallaban en el asiento intermedio del auto. Adelante, los agentes del Servicio Secreto, William Greer —conductor del vehículo—, y Roy Kellerman, sentado en el asiento derecho.

Clint, de lentes negros, viajaba de pie sobre el estribo izquierdo del auto de seguimiento Half back —un Cadillac detrás de la limusina SS-100-X, a unos 3 a 4 metros del vehículo presidencial—, cuando oyó el primer disparo. Corrió hacia adelante y trepó a la cajuela justo cuando el auto aceleraba hacia el triple paso subterráneo, un tramo de unos pocos segundos y menos de 10 metros en total desde su posición inicial. La limusina estaba ya a unos 70 metros del edificio de siete pisos, en el momento del tiro fatal.

El depósito de libros Texas School Book Depository, ahora llamado Dallas County Administration Building, está en 411 Elm Street, y desde su ventana del sexto piso, en la esquina sureste —donde Lee Harvey Oswald disparó—, hasta el lugar exacto donde Kennedy recibió el último disparo, hay una distancia de entre 85 y 90 metros.

La limusina presidencial llegó al área de emergencias del Parkland hospital minutos después del tiroteo en Dealey Plaza, y Kennedy fue declarado muerto a las 13 horas, en la Sala de Trauma 1, unos 30 minutos, tras los disparos.

Ese hospital también sería testigo de otros eventos ligados al caso. Lee Harvey Oswald murió ahí dos días después, el 24 de noviembre, tras ser baleado por Jack Ruby, y el mismo Ruby falleció en sus instalaciones en 1967, a causa de una embolia pulmonar, relacionada con cáncer de pulmón en una de las salas de seguridad dentro del hospital, diseñada para pacientes en condiciones críticas, que requieren vigilancia policial.

El hombre que no escapar de Dallas

