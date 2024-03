Muere a los 66 años el músico Karl Wallinger, integrante de World Party y The Waterboys (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. El músico nacido en Gales Karl Wallinger, cantante de World Party y miembro de The Waterboys, fundados en la década de los 80, murió el pasado domingo a los 66 años, informó su publicista sin especificar las causas.

En un comunicado difundido en X por el fundador de los Waterboys Mike Scott, se señala que el compositor deja a su viuda, Suzie Zamit; sus hijos Louis Wallinger y Nancy Zamit y dos nietos.

Uno de los temas más conocidos que interpretó Wallinger fue “Whole of The Moon” con los Waterboys, que para muchos definió los 80, así como “She’s the One” con World Party, que volvió a triunfar al ser versionada en 1999 por Robbie Williams.

Otras canciones que le hicieron famoso fueron “Ship Of Fools”, “Put The Message In The Box” y “Is It Like Today?”.

¿Quién fue Karl Wallinger?

El artista comenzó su carrera musical como teclista en una variedad de bandas antes de unirse al grupo de folk-rock británico-irlandés The Waterboys en 1983 hasta 1985.

El multiinstrumentista grabó además cinco álbumes con su propia banda World Party entre 1987 y 2000.

En 1987, también contribuyó al álbum debut de la fallecida cantante irlandesa Sinéad O’Connor, The Lion And The Cobra, y mantuvieron la colaboración durante varios años.

Wallinger, que sufrió un aneurisma cerebral en 2001, fue director musical de la película “Reality Bites” de 1994, dirigida por Ben Stiller, y contribuyó a la banda sonora de “Clueless” en 1995.

El Universal

