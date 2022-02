Muchos recursos a la GN y muy pocos resultados; incremento de violencia y homicidios exhiben rotundo fracaso de “abrazos, no balazos”: Cortés Mendoza (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de febrero. Son muchos los recursos para la Guardia Nacional y muy pocos sus resultados, el incremento en la violencia y en los homicidios exhiben el rotundo fracaso de la Guardia Nacional y de la política presidencial de los “abrazos, no balazos”, afirmó el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Ha sido mucho el gasto y muy pocos los detenidos logrados por la Guardia Nacional, por eso es tiempo de evaluar sus resultados y estrategias, pues cada uno de los presuntos productores, vendedores y distribuidores de droga presentados ante el Ministerio Público, en 2021, tuvieron el muy elevado costo de 739 millones de pesos.

El año pasado, explicó, la Guardia Nacional recibió 36 mil millones de pesos en números redondos, pero, según su informe entregado al Congreso, solamente presentó a 50 presuntos narcos ante el Agente del Ministerio Público, además de 14 detenidos “derivados de trabajos de inteligencia”.

El líder panista indicó que estos pésimos resultados revelan una de dos cosas: “o el gobierno pactó con el crimen organizado para dejarlo actuar impunemente o la Guardia Nacional sólo sirve como la policía migratoria de Estados Unidos”.

No es posible, no es lógico y no es normal que más de 100 mil elementos entrenados en el Ejército y la Marina rindan tan pobres resultados. Tal parece que a la Guardia Nacional se le ha asignado una función puramente decorativa y migratoria para atender los intereses de los Estados Unidos, eso sí, la corporación asistió a 62 mil 930 reuniones similares a las que, dice el presidente, se realizan a las 6 de la mañana.

Con esto podemos afirmar que en materia de seguridad el gobierno federal, tiene muchas reuniones y muy pocos resultados.

Cortés Mendoza recordó que la creación de la Guardia Nacional fue un capricho más del presidente, simplemente porque no le gustaba la Policía Federal. “Ese capricho empezó costando 858 millones de pesos, este año costará 62 mil millones”.

Los grupos delictivos del crimen organizado, agregó el dirigente nacional, constituyen el único sector que no recibe descalificaciones y críticas en los montajes mañaneros; al contrario, hasta recibe felicitaciones porque durante las elecciones “se portaron bien” y en lugar de matar 100 personas al día, solo mataron 70.

Los mensajes de tolerancia del gobierno federal hacia los cárteles de las drogas, han permitido que dupliquen el territorio bajo su control, según agencias de inteligencia de Estados Unidos, las cuales estiman que en 2018 los grupos del crimen organizado controlaban el 20 por ciento del territorio y ahora en el 2021 lo hicieron en el 40 por ciento.

En Acción Nacional seguiremos exigiendo que regrese el Fortaseg, para la capacitación y fortalecimiento de las policías municipales, para la adquisición de patrullas, instalación de cámaras vigilantes y alarmas vecinales, entre muchas otras medidas para la seguridad de nuestros municipios.

Está claro, concluyó Cortés Mendoza, este gobierno trae la brújula extraviada en materia de seguridad, ya que en lo que va de este sexenio se han cometido más homicidios dolosos que en cualquier otro.

Compartir