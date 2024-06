Muchos humanos se han vendido, no dejemos de luchar: Arzobispo de Oaxaca (20:30 h)

X DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

HOMILÍA DE MONS. PEDRO VÁZQUEZ VILLALOBOS,

ARZOBISPO DE ANTEQUERA OAXACA

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. Ojalá que la Palabra de Dios, que acabamos de escuchar, nos haga reflexionar y ubicar lo que somos y también lo que hacemos. Somos parte de esta humanidad, que está inclinada al mal.

Dios hizo esta creación y la hizo buena. Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo buenos, muy buenos. No había maldad en el corazón del hombre, no había maldad en el corazón de la mujer, pero el hombre y la mujer desobedecieron a Dios y si pensamos en nuestra vida personal, también tendremos que decir que, a lo largo de la vida, he desobedecido a Dios, he desobedecido a Dios.

No he sabido cumplir Sus mandatos. No he querido hacer Su voluntad. Me he rebelado, me he rebelado contra ese proyecto de Dios que tiene para mí, que es un proyecto de vida santa, de gracia, de paz. Ese es el proyecto de Dios y, en las decisiones que cada uno de nosotros ha ido tomando a lo largo de la vida, tenemos que decir: ha habido momentos en que he perdido esa santidad, en que he perdido la gracia, en que me he apartado de Dios, porque yo he tomado la decisión libre de apartarme de Dios.

Dios quería que yo fuera bueno, a lo largo de toda la vida y de todos los momentos, pero le he dicho: no quiero ser bueno, no quiero hacer esto que Tú quieres que haga y hemos pecado. Al inicio de la misa pedimos perdón, reconocimos nuestro pecado, pero también, a lo largo de la vida y a lo mejor también nosotros hemos tomado el papel de Adán o de Eva.

Dios cuestiona a Adán ¿por qué, por qué desobedeció? Y culpa a Eva, la mujer que me diste por compañera, ella tuvo la culpa y Dios cuestiona a Eva y busca ella un culpable, la serpiente me engañó y comí, no acepta su culpabilidad y probablemente eso mismo ha pasado con nosotros a lo largo de la vida, andamos buscando un culpable… “si tú no fueras tan corajudo, yo no perdería la paciencia”, “porque tú eres así, por eso yo soy así”… No queremos aceptar nuestros defectos, por culpa de otros nos equivocamos, por culpa de otros cometo errores.

Aceptemos, aceptemos y seamos sinceros con nosotros mismos. Yo tomé la decisión de vivir así y es mi culpa, no tengo por qué buscar a otra persona para que sea el culpable de lo que yo estoy haciendo, no busquemos un culpable, sé sincero, sé sincero y acepta tu culpabilidad, pero no nos vamos a quedar así, aceptando la culpabilidad nada más, tenemos al Señor Jesús que nos libera, que nos ha regalado Su Espíritu, Su Espíritu Santo. Está siendo tentado, pero ahí en ti está el Espíritu Santo, que no te venza el tentador, véncelo con esa fuerza divina, con la fuerza divina, no quieras vencer al tentador con tus fuerzas humanas, tú no eres fuerte, él es más fuerte, él es más astuto, él puede llevarte con engaños, hasta hacerte caer. Invoca al Espíritu Santo, que habita en tu corazón.

Ahí está, desde el día de tu santo bautismo y como un don desde tu confirmación. Busca la fuerza del Espíritu para que puedas vencer. El Señor Jesús libera, tiene el poder y si nos regaló Su Espíritu es para que trabaje en nosotros, dejémoslo trabajar y, por eso, hoy nos dice que todos los pecados van a ser perdonados, menos uno. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón.

Si tú dejas e invocas al Espíritu Santo, siempre encontrarás perdón, pero si tú te rebelas contra el Espíritu Santo y te cierras a Su acción de santificación y gracia, no vas a encontrar perdón, porque estás rebelándote contra el que tiene el poder de llenarte de gracia, que es el Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra el Espíritu, cerrarte y por eso te insisto, hoy dile al Espíritu Santo lo que tú sientes de necesidad y díselo mañana también y al llegar al final de la jornada, siempre, siempre invoca al Espíritu Santo, para que así, el Espíritu haga Su obra en ti.

El Evangelio presenta, también, a Nuestro Señor, juzgado, juzgado. Juzgado por un grupo de personas que a lo mejor son sus parientes y que dicen que se volvió loco, porque antes estaba muy quietecito en Nazaret y ahora anda haciendo tantas cosas, anda expulsando demonios, anda sanando, anda liberando, anda anunciando la Palabra Divina, dedicado a hacer el bien, es otro Jesús, no el que vivió en Nazaret durante 30 años, es otro, a nuestro pariente algo le pasó, se ha enloquecido. Lo juzgaron mal, lo juzgaron mal, andaba cumpliendo con la voluntad de Su Padre, la voluntad de Su Padre y, otros, al mirar a Jesús que liberaba, que expulsaba los demonios: está endemoniado y expulsa los demonios con el poder de Satanás.

Qué equivocados, al demonio no se le expulsa con el poder del demonio. Al demonio se le expulsa con la fuerza del Espíritu Santo, con la Fuerza Divina, no con la fuerza del mismo demonio. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. No pienses que vas a encontrar poder en el espíritu del mal, en el demonio. No. En nuestro tiempo hay muchos hombre y mujeres que le dan culto al demonio, que adoran al demonio, que lo tienen como si fuera su Dios. Se han vendido, se han vendido.

Tú no te vendas, jamás te vayas a vender, no quieras venderte para tener poder, no quieras venderte para tener abundancia de bienes, no quieras venderte para dar rienda suelta a tus instintos y a tus placeres. No te vendas, no te vendas. Dios te hizo libre y te hizo libre desde el día de tu santo bautismo, tú eres un hombre o una mujer libre, consérvate en esa libertad. Eres tan libre de que tú tomas las decisiones de hacer el bien o hacer el mal. Si te vendes pierdes tu libertad y te esclavizas y Dios no te quiere esclavo de nada y de nadie.

Dios te quiere libre, te quiere libre y te invita y te dice: Yo quiero que seas mi madre, que seas mi hermano, que seas mi hermana y lo vas a ser cumpliendo la voluntad de mi padre y ¿cuál es la voluntad de mi padre? Que tú seas feliz y que hagas feliz a los demás y si tú te sientes amado y amas a los demás, vas a ser feliz y vas a hacer la voluntad de Dios.

Está en ti el Dios amor, que no te ata, no te ata, no te quita tu voluntad, te la deja libre, para que tú decidas. Decide bien, decide bien, por eso, antes de tomar una decisión, dile al Espíritu Santo: Espíritu Divino, ayúdame a hacer este discernimiento en mi vida, para que lo que yo decida sea realmente la voluntad de Dios y no mi voluntad, y no mi voluntad, sino la voluntad de Dios.

Usted y yo hemos hecho esfuerzos y los seguiremos haciendo, ¿cuándo se nos van a acabar las tentaciones? Hasta que nos muramos, ya muertos no va a haber tentaciones, pero mientras tengamos vida seremos tentados y seremos fuertemente tentados.

A veces decimos que, cuando estamos en Gracia es cuando más estamos tentados, por supuesto, el espíritu del mal nos quiere llevar con él y mientras no nos lleva nos está tentando, tentando, tentando. Cuando ya nosotros caemos en tentación deja de tentarnos, porque ya nos tiene con él, nos volvemos a poner en gracia y de nuevo comienza esa lucha. De nuevo el tentador se pone a trabajar.

Vale la pena seguir luchando, porque no está bien que nos quedemos tranquilos porque el tentador nos hizo caer, no, no, siéntase libre y que es muy tentado, ahí está la fuerza de Dios, agárrese de esa Fuerza Divina y salga adelante.

La Madre de Jesús, que fue a buscar a Su Hijo y que por supuesto se encontró con Él y platicó con Él, el Evangelio no nos dice eso, pero tuvo que haber platicado con Su Hijo en un momento. Pues esa mujer, también nos acompaña a nosotros, así como acompañó a Su Hijo, así nos acompaña a nosotros. Invóquela también y yo sé que usted la invoca y le dice: ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Sé que lo hace, sígalo haciendo, porque Ella tiene el poder de interceder por todos nosotros. Dígale que le está siendo difícil vencer ciertas cosas, dígale que le alcance esa Gracia, para poder salir vencedor y, María, Nuestra Madre, le alcanzará esa gracia y Nuestro Señor nos seguirá diciendo: ¿te falta esa fuerza? Búscame, te basta mi gracia, pues busque la gracia y esa gracia está en usted mismo, ahí dentro y se llama Espíritu Santo, búsquelo, llénese de Él.

Feliz semana para todos y que el Señor los haga fuertes para vencer todo mal y toda tentación.

Que así sea.

