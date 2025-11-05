“Movimiento del Sombrero” continúa: Grecia Quiroz asume la presidencia de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo (15:20 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. En una sesión extraordinaria celebrada este 5 de noviembre, el Congreso de Michoacán nombró oficialmente a Grecia Itzel Quiroz García como presidenta municipal sustituta de Uruapan. La ceremonia, programada para las 14:30 horas en Morelia, ocurrió en un contexto de conmoción por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas en la plaza principal de la ciudad.

Manzo había denunciado amenazas en su contra semanas antes de ser ejecutado en un atentado que también dejó un agresor abatido y dos detenidos. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que aún no se ha identificado al responsable intelectual del crimen.

Quiroz, licenciada en Ciencias Políticas y expresidenta honoraria del DIF municipal, fue designada para concluir el periodo 2024-2027. Su nombramiento, impulsado por el Movimiento del Sombrero, busca garantizar la estabilidad institucional en un municipio golpeado por la violencia.

Ceremonia entre la esperanza y el reclamo de justicia

La esposa de Manzo llegó al Congreso escoltada por elementos de la Guardia Nacional, acompañada de su cuñado Juan Manzo. Afuera del recinto, simpatizantes del movimiento fundado por su esposo realizaron manifestaciones pacíficas exigiendo justicia.

Durante el acto, presidido por Giulianna Bugarini Torres (Morena), se destacó el consenso político alcanzado en torno a su designación. El regidor Víctor Hugo de la Cruz “Saladitas”, quien resultó herido en el atentado contra Manzo, estuvo presente. El ambiente fue emotivo: el sombrero, símbolo del movimiento de Manzo, se convirtió en emblema de continuidad y esperanza.

Respaldos y retos por delante

Un día antes, Quiroz se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quienes acordaron reforzar la seguridad de Uruapan mediante el Plan Michoacán por la Paz y Justicia.

Pese a las críticas por su limitada experiencia política, todas las fuerzas legislativas coincidieron en que su designación representa un mensaje de unidad y resiliencia. Grecia Quiroz, es la primera mujer en asumir la presidencia municipal de Uruapan por sustitución.

