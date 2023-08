Movimiento Ciudadano descarta ir en alianza con PRI, PAN y PRD en elecciones del 2024 (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. El partido Movimiento Ciudadano oficializó que en las próximas elecciones del 2024 no irá en alianza con el PRI, PAN y PRD, agrupados en el Frente Amplio por México (FAM), después de varias semanas de especulaciones sobre si se sumaría al bloque de oposición.

A través de un comunicado difundido y firmado por su dirigente nacional, Dante Delgado, el movimiento naranja se describió como la única fuerza política que puede derrotar a Morena en los próximos comicios: 2024, 2027 y 2030.

El presidente nacional de MC calificó a Morena y al FAM como dos corrientes políticas que representan el pasado y que no traicionarán sus propios principios aliándose con alguna de las dos.

“El 2024 nos va a poner a prueba a todos y les aseguro que este Movimiento no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”, indicó en el comunicado que compartió en redes sociales.

En medio de los ‘coqueteos’ y especulaciones sobre qué decisión tomaría la fuerza política que llegó a los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, el partido político dijo que el PRI y el PAN son los responsables de la tragedia en la que se encuentra sumido el país.

“México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no les ayudaremos a regresar”.

Otro de los señalamientos del movimiento naranja a los partidos de oposición es que tienen el rechazo de la sociedad y tal sentimiento les ha provocado perder 23 gubernaturas a lo largo de los últimos años.

En este sentido, se resaltó a los políticos de Movimiento Naranja más destacados, los cuales están transformando México: Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Pablo Lemus, Mariana Rodríguez, Salomón Chertorivski, Biby Rabelo, Eliseo Fernández, Mónica Magaña, Jorge Alvarez Máynez, Anayeli Muñoz, Jessica Ortega, Marianela Villasus.

El diagnóstico de Movimiento Ciudadano, a su vez, es que sumarse al FAM significa entregarle votos a Morena por todos aquellos indecisos que finalmente se decantarían por los guindas y, también, les permitirían tener de su lado al Congreso del país con mayoría.

“El 2024 nos va a poner a prueba a todos. Y en este Movimiento estamos decididos a cambiar la historia, no a repetirla”.