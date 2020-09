Mosaico: Ley de Herodes (06:00 h)

Informó que envió una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión para que la Secretaría de Marina tenga el control de los puertos, la cual “espero se apruebe para sanear los puertos de México”.

De acuerdo a como van las cosas, lo más seguro es que el proyecto de los jóvenes que mandan en Oaxaca podría cristalizarse. Se ha gastado mucho en la promoción de Oaxaca, se ha invertido mucho en medios internacionales y nacionales no en locales, no interesa, para ubicar al jefe en un lugar dónde se vea, más bien donde el inquilino de Palacio lo identifique que puede ser un asset para su proyecto. A la vez el PRI y el Verde siguen sus pasos y de plano dedican su tiempo a trabajar por la 4T. Los únicos que están preparando un contrapeso son los azules. Resulta que mañana ex Gobernadores panistas se reunirán para lanzar la agrupación “Unidos por México”.