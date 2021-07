Morir por una base: El silencio de la negligencia (11:30 h)

Pero el sueldo no era lo que le importaba, sino dedicarse a una profesión que amaba. Hay videos donde Carmina carga a los bebés recién nacidos del hospital y les está enseñando a las enfermeras a arroparlos. “Mi mamá tenía un instinto maternal que yo no, o sea, ya sé que es mi mamá. Pero yo no he visto en nadie más, un instinto de cariño, de saber que le encantaban los bebés”, cuenta Yamder su hijo más grande.