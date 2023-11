Morena y aliados aprueban renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la SCJN (16:15 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de noviembre. Con 63 votos a favor y 43 en contra, la mayoría de Morena y aliados en el Senado, aprobaron la solicitud de renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, argumentó que la Constitución no establece un catálogo de causales graves para la procedencia de las renuncias de los ministros, “por lo que las mismas quedan al arbitrio de la calificativa que para tal efecto realice tanto el ministro en su renuncia, como el titular del Ejecutivo Federal”.

No obstante, la oposición consideró que no existe una causa grave que sustente la renuncia de Zaldívar.

“Este gobierno va por la Corte, ha ido cooptándola poco a poco. Es así como va a lograr nombrar cinco ministros de tres que le correspondían. Si el ministro Zaldívar quiere renunciar, debería renunciar bien. No, él quiere quedarse con los haberes, él quiere quedarse con las prestaciones, él quiere quedarse con la pensión del retiro, si está renunciando a ser ministro, debería renunciar también a ser ministro en retiro” demandó la senadora del PRI, Claudia Anaya.

La senadora acusó violaciones graves de Arturo Zaldívar quien sin haber sido aceptada su renuncia, hacía proselitismo político y apoyó a una aspirante presidencial.

“Cuando se asume la responsabilidad de ministro o ministra de la Corte, se subordina la libertad personal a un compromiso que está constitucionalmente normado. Se asume de manera consciente y, por eso, la causa debe ser grave y por eso se espera que se argumente de manera convincente”, consideró la senadora sin partido, Claudia Ruiz Massieu.

El panista Damián Zepeda, aseguró que la renuncia de Zaldívar para irse a hacer campaña con Claudia Sheinbaum, es un tema que denigra a la función pública.

“La causa grave al día de hoy es que el señor ya no es independiente, un ministro que es miembro de un equipo de campaña no puede ser miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la verdad, el señor ya no tiene autonomía, le haría un mal a la Corte. (…) Si hablar de la actitud inmoral, detestable, repudiable que está teniendo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Váyase señor ministro! Si usted no tiene la altura para ser parte de este órgano, deje de estorbar”.

24 Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir