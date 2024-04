Morena se va y los programas sociales se quedan: Xóchitl Gálvez (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que durante su gobierno seguirán y se mejorarán los programas sociales porque están en la Constitución y no pertenecen a ningún partido político.

En un encuentro con militantes de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la ingeniera explicó que la Pensión para Adultos Mayores iniciará a los 60 años y, además, se les entregarán prótesis dentales, aparatos auditivos, tratamientos y medicinas.

“Es importante que le digan a las personas que no vamos a quitar los programas sociales. No vamos a quitar los programas sociales. No hay manera. Ese es un chisme que se echa Morena. Ayúdenme a decirle a la gente que Morena se va, los programas sociales se quedan. La Pensión de Adultos Mayores empezará a los 60 años”, dijo en la Plaza Gustavo Baz.

Agregó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se mejorará y ahora se llamará Sí-Sí, sí estudio y sí trabajo, donde los jóvenes que reciban esta beca van a tener la oportunidad de estudiar programación, inglés y alguna competencia laboral para que salgan adelante.

Además, impulsará una Beca Universal para que desde la primaria hasta la preparatoria los niños y adolescentes que estudian en escuelas públicas y privadas reciban un apoyo económico.

Expuso que su proyecto de país contempla que regrese el nuevo Seguro Popular y se creará un mecanismo para que si el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no entregan las medicinas, los usuarios puedan ir a la farmacia más cercana a recibir sus medicamentos.

Comentó que en el Estado de México trabajará de manera coordinada con las autoridades locales para mejorar el transporte público y la seguridad. “Ya basta que sufran tanto. Va a haber un fondo nacional para el transporte, donde vamos a apoyar a municipios y estados para impulsar el transporte público, no podemos seguir haciéndonos dos horas para ir a trabajar”, señaló.

Gálvez Ruiz enfatizó que para lograr el desarrollo que el país necesita, sus temas prioritarios serán la seguridad, salud, educación, agua y energía limpia y barata.

