Morena se llevó a Murat para embarazar urnas, advierte Xóchilt Gálvez en Oaxaca (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. La candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró este domingo que Morena prepara un fraude electoral, luego de reclutar al exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para “embarazar urnas” en los comicios del 2 de junio

Durante su reciente visita en Oaxaca, la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) aseveró que conoce bien el estado y las prácticas que Claudia Sheinbaum pretende utilizar para regresar al “viejo estilo” de las elecciones para este 2024.

“Están muy nerviosos, están muy nerviosos. Aquí se trajeron a Murat para eso: para regresar al viejo estilo de ‘urnas zapato’ [retacadas con votos para un solo candidato], de aprovechar la pobreza, la dispersión, para que ellos [los morenistas] operen votaciones y ‘embaracen’ urnas”, acusó.

En su encuentro con simpatizantes, destacó que Morena y Murat “le apuestan” a que su coalición “Fuerza y Corazón por México” no tengan representantes en las casillas electorales, debido a la supuesta preferencia que tienen con la candidata Gálvez Ruiz.“

Yo conozco el modus operandi de personajes como Murat. Tienen tanto miedo, pero la gente en Oaxaca me conoce: sabe quién soy, sabe que soy una mujer que no les va a quitar los programas sociales y por eso ellos insisten en que Xóchitl los va a quitar.

Xóchitl Gálvez reveló que el partido guinda tiene miedo de perder en Oaxaca porque la gente la conoce, en especial por la ayuda que ha ofrecido a las comunidades en los últimos años.

“La señora de enfrente no tiene la trayectoria social que yo tengo, ella no conoce Oaxaca como la conozco yo, como la he trabajado. Desde los 12 años estoy trabajando en el municipio, dando clases, ayudando a las comunidades, yendo al patrimonio indígena del Valle del Mezquital a tramitar temas de agua, de energía eléctrica”, indicó.

Finalmente, la aspirante presidencial detalló que a pesar de contar con diferentes ideas, la unión yace la iniciativa de mejorar el tema de seguridad, salud, educación y economía: “Lo que nos une es entrar en el tema de la inseguridad, entrarle al tema de la salud, al tema de la educación, al tema económico, eso es lo que hoy tenemos como agenda estos tres partidos”.

