Morena resucita a Torquemada y al Santo Oficio: Víctor Sánchez Baños (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de mayo.

· Va contra libre expresión y pensamiento

· Conversatorio, un teatro manipulador

· Reforma mordaza, capricho de la 4T

· Anuncios de EU, pretexto autoritario

· Inversiones foráneas del 27.5% del PIB

· Convención de la ABM, faltó entusiasmo

· Banqueros, sin compromiso ante la 4T

· Edomex, contra despojo de viviendas

· Quitan casas a mafias de usuarpadores

· Recuperan Ecatepec, Tecamac y Neza

· BC: Quita EU, visa gobernadora y esposo

· Menchaca inaugura parque sustentable

Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.

Proverbio árabe

Por Víctor Sánchez Baños

La regresión del autoritarismo de Morena, llega a extremos de callar las opiniones que puedan incomodar a los políticos de la herencia de López Obrador. Convertir en martirio las sanciones extremas de una sola autoridad, la Agencia de Transformación Digital, que tiene la facultad de poder imponer saciones, desde multas multimillonarias hasta la suspención de concesiones de radioy televisión, el cortar la transmisión de un portal de internet y, lo que considere un riesgo para los políticos morenistas.

La ley no es precisa y deja al criterio de José Merino, director de la agencia en este sexenio o cuando menos en estos días, el castigo y su duración, ya ue esa ley no es precisa; la discrecionalidad legal es el camino para el abuso y la corrupción.

Recordemos la historia medieval. El dominico Tomás de Torquemada quien actuó contra la libertad de expresión. Como inquisidor general de la Inquisición Española, lideró la persecución de aquellos que se consideraban herejes o que cuestionaban la doctrina católica. Sus tentáculos llegaron a la Nueva España, donde buscaban a árabes y judíos. Afortunadamente, no hay que dure 100 años, aunque dejó Esto implicaba la quema de libros no católicos, la persecución de personas con ideas disidentes y la imposición de censura para controlar lo que se podía publicar o decir.

La Inquisición, bajo su liderazgo, se preocupaba por controlar la difusión de ideas y creencias que no fueran católicas. Por ello, perseguía a personas que expresaban ideas contrarias a la doctrina católica, lo que incluía la tortura y el castigo para aquellos que eran considerados herejes.

Estimado lector, en pláticas con legisladores oficialistas y de oposición, es definitivo que no le cambiarán ni una coma al proyecto impulsado por Palacio Nacional. Es la oportunidad para tener elementos “legales” para eliminar medios y periodistas incómodos.

Surge, así, personajes como Ignacio Taibó, que en represalia a medios críticos com TV Azteca, piden que se le retire la concesión. Así apoderarse de una de las frecuencias de mayor audiencia del país.

De ese tamaño es el pánico que le tienen a los medios de comunicación críticos. No son suficientes, ni lo mínimo inteligentes, los youtuberos que tienen como gatilleros a sueldo por el oficialismo, para consolidar sus mentiras gubernamentales, ni las raterías de muchos de sus militantes. Falta mucha tinda y saliva que se derrame para exhibir la corrupción e ineptitud del actual sistema político.

Por cierto, no sólo es el artículo 109 de esa ley que afecta a los mexicanos, sino más de la mitad. Lo más saludable es tierarla a la basura del Poder Legislativo y de la Historia.

Ah. Y, de los converatorios de esa ley, simplemente es un acto ocioso. Como les dije: la orden a los agachones legisladores es que va, por que ¡va!

PODEROSOS CABALLEROS

CONVENCIÓN BANCARIA: Ante la crema y nata de la banca en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció: hay un portafolio de inversiones que tiene la Secretaría de Economía que alcanza los 298 mil millones de dólares. Una friolera de 6.8 billones de pesos; un 27.5% del Producto Interno Bruto (todo lo que se produce en el país en un año) del 2024. Nada despreciable y una gran noticia. Sin embargo, hay un dato que dijo Claudia: “se está trabajando en una mesa permanente para poder facilitar estas inversiones. Y no hay una sola empresa, que haya comprometido su inversión en México, que haya decidido retirarla, a partir de los aranceles que anunció el presidente Trump a partir de su entrada al gobierno de los Estados Unidos”. No hay ningún fundamento para dudar del dato y el optimismo está justificado, a pesar que Elon Musk retiró 5 mil millones de dólares para una planta en Pesquería, Nuevo León y que cacareó el góber naranja, Samuel García como logró suyo y ahora el fracaso es huérfano. Por cierto, los banqueros, ahora liderados por Emilio Romano, poco aportaron para apoyar la 4T. ¿Alguna razón ideológica?

ESTADO POR ESTADO

EDOMEX: Fuerzas federales, estatales y municipales en la entidad, coordinados por la Fiscalía del Estado que encabeza José Luis Cervantes, llevan recuperados en las últimas semanas 54 inmuebles que fueron despojados a sus legítimos propietarios. La operación se llevó a cabo en los Atlautla, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Valle de Chalco; suman 193 inmuebles quitados a grupos de mafias locales. Desde que “Carlota”, mató a dos usurpadores que la despojaron de su casa en Chalco, el pasado 4 de abril. Esto destapo la podredumbre en la forma que grupos políticos, sindicales y de delincuentes, se apoderan de viviendas y terrenos, y apoyados por algunos notarios y fuerzas “del orden” impiden que los dueños los recuperen. Quienes han sido despojados de sus inmuebles regresaron a revivir sus denuncias ante el MP y el resultado es el operativo que forman el Ejército, Marina, GN, SSPC, SSEM y policías municipales. La sociedad apoya e impulsa a las autoridades para acabar con ese delito que daña a los más pobres.

BC: Revocan visa de turista a la gobernadora marina del Pilar Ávila y a su esposo Carlos Torres. Él también es coordinador de Proyectos Estratégicos en el Ayuntamiento de Tijuana, pero no es nepotismo ya que, en Baja California, en todo el Estado, no hay quien pueda realizar esa chamba, más que el primer damo el Estado. Carlos asegura que se debe a un “tema administrativo”. Hay preocupación en la familia. Seguramente saben el motivo, pero, una visa americana puede ser retirada por diversos motivos, principalmente relacionados con seguridad nacional, cumplimiento de las leyes migratorias y conducta en los Estados Unidos. También se pueden revocar por haber proporcionado información falsa en la solicitud, por violar las condiciones de la visa o por haber cometido un delito. Cualquiera de los motivos, es nada agradable. Esto se convierte en político, ya que ambos, morenistas, no pueden poner un paso en territorio de Estados Unidos, so pena de cárcel.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG), HIDALGO: El gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, inauguró ayer el Parque Cultural Hidalguense, un espacio público y gratuito. Este proyecto implicó una inversión total de 373.95 millones de pesos. Entre sus principales atractivos se encuentran: áreas de juegos, lagos artificiales, un escenario al aire libre, ajedrez monumental, pista de patinaje, laberinto, canchas de fútbol 7, y otros espacios recreativos. Además, cuenta con una planta de tratamiento de agua que permitirá reutilizarla en fuentes, sanitarios y sistemas de riego para las áreas verdes. También se utilizó concreto permeable que facilita la recarga de los mantos acuíferos en las 18 hectáreas que comprende el parque.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

