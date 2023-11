Morena quiere ‘instaurar en México un maximato’, asegura exsenador morenista Alejandro Rojas (20:00 h)

Ciudad de México, 26 de noviembre. El exsenador morenista Alejandro Rojas Díaz Durán aseguró este sábado que “el ala autoritaria y dogmática de Morena quiere imponer un pensamiento único y un maximato en México”, por lo que decidió silenciarlo en la tribuna del Senado.

Díaz Durán ocupó el escaño como suplente del senador Ricardo Monreal Ávila durante el tiempo en que éste buscó ser el abanderado morenista a la presidencia en 2024 -interna que en la que venció Claudia Sheinbaum Pardo-, pero éste regresó al Senado el pasado jueves 23 de noviembre.En un video difundido en su cuenta de X (antes Twitter), Díaz Durán señaló que esta “ala dogmática, intolerante, autoritaria y muy antidemocrática” tiene secuestrada la dirigencia el partido.

Dijo que esta especie de “secta” busca acallarlo y pretende además que el presidente López Obrador extienda su mandado mediante un “maximato político, ideológico y militar”.

“Esa vertiente dogmática, intolerante, autoritaria y muy antidemocrática que tiene secuestrada a la dirigencia nacional, quiere convencer al presidente para que su poder y su influencia se extienda más allá de este sexenio”, apuntó.

“Quieren instaurar en México un maximato político, ideológico y militar, quieren instaurar el pensamiento único y por eso obligaron a la doctora Claudia Sheinbaum a desconocer el entendimiento al que había llegado personalmente con Marcelo Ebrard, porque se reconocía a pluralidad política e ideológica del movimiento en una representación de millones de mexicanos”, señaló.

Morena quiere ‘instaurar en México un maximato’, asegura exsenador morenista Alejandro Rojas © Proporcionado por Aristegui Noticias

“No queremos de regreso el presidencialismo absolutista que someta al Poder Judicial y Legislativo”, enfatizó.

“Por eso quieren censurar las redes sociales y por eso quieren penalizar a quienes piensan diferente, a quienes ellos consideran que somos opositores porque no nos agachamos, porque no nos hincamos ante el poder presidencial”, señaló enfático.

El exsenador aseguró que las principales promesas de gobierno de Morena no se han cumplido, como la de respetar la Constitución y no violarla sistemáticamente, tampoco se ha respetado la autonomía del Poder Judicial.

“Respetar a la Ssuprema Corte de Justicia, no vulnerar ni defenestrar a ministras o ministros por no hacer lo que dice el presidente. Quieren ver una Corte sometida a los caprichos del presidente de la República y quieren un Poder Legislativo que no le cambia ni una coma a ninguna iniciativa”, puntualizó.

“Cuando ofrecimos autonomía plena a los poderes públicos, no ofrecimos la restauración del viejo régimen político del siglo pasado. No queremos de regreso al presidencialismo absolutista por encima de los poderes”.

Rojas Díaz Durán denunció que la dirigencia morenista no lo va a callar “porque ningún mexicano que piensa diferente es traidor a la patria”.

“Me pudieron haber arrancado el escaño en el Senado de la República, pero nunca podrán callar mi voz y mi conciencia. Así que yo seguiré defendiendo las mejores causas del pueblo mexicano”, dijo.

Aristegui Noticias

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir