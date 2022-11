Morena impone su mayoría y aprueba en comisiones reforma “anti INE” (17:21 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. La bancada de Morena avaló en comisiones la reforma político-electoral con 62 votos a favor y 48 en contra en la Cámara de Diputados donde hizo oídos sordos a las críticas del bloque opositor a la iniciativa presidencial, la cual, acusaron, busca destruir al sistema electoral mexicano .

A las 13:00 horas las Comisiones de Puntos Constitucionales, Reforma Político-Electoral y Gobernación dieron inicio a a la discusión del dictamen de la reforma-político electoral, que contiene casi mil páginas con propuestas del Parlamento Abierto, del bloque opositor conformado por PRI, PAN y PRD y en términos generales de la iniciativa presidencial.

El primero en hacer uso de la palabra fue el diputado Ismael Brito del Grupo Parlamentario de Morena, quien pidió a todos los legisladores votar a favor de este dictamen que impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que con este proyecto se busca eliminar gastos ordinarios de los partidos políticos, como por ejemplo ahorrar 710 millones de pesos al año al quitar 14 mil regidores en la República mexicana, así como otros 200 mil pesos anuales con cada diputado local eliminado.

“El INE no se toca, reproduciendo un disco rayado. En ningún momento se está desapareciendo, no desaparece, se fortalece, es un cambio de nomenclatura. Dejen de estar engañando al pueblo de México”, se burló el legislador morenista.

En respuesta, Cynthia López Castro, diputada del PRI refrendó que su fracción parlamentaria se encuentra en contra de la reforma electoral, debido a que ésta vulnera la democracia de México y atenta contra uno de los organismos autónomos.

“El PRI tiene un rotundo no a cualquier propuesta que atente contra las instituciones democráticas del país, esta reforma no pasará. Lo que busca Morena es debilitar a los organismo autónomos. El INE no se toca”.

Mientras que Fernando Morales, de la bancada del PAN, acusó que Regeneración Nacional no tomó ninguna de las observaciones que se realizaron durante el Parlamento Abierto al proyecto de dictamen y aseguró que solo se priorizaron “las amenazas del presidente”.

“El nuevo INEC sustituirá plenamente al INE, a su vez quedarán disueltos las Oples, por eso votaremos en contra de este proyecto, pues atenta contra un organismo que ha costado muchos años de trabajo, por lo que no permitiremos que el sistema electoral se convierta a un instituto afín a Morena”, dijo el legislador.

Al respecto, Mario Miguel Carrillo, de la fracción guinda en San Lázaro, aseguró que el único cambio que tendrá el INE es de nomenclatura.

A su vez, Elizabeth Pérez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), recordó que el dictamen ignoró decenas de propuestas de diputados y de especialistas que participaron en el Parlamento Abierto sobre la reforma electoral.

“Piden la desaparición del INE, pero le piden que organicen la elección de los nuevos consejeros y los nuevos magistrados, ¿confían o no confían en el INE? Hablan de desaparecer plurinominales y todo absolutamente todo lo convierten en plurinominales, una total y absoluta aberración”, dijo la la diputada del sol azteca.

De esta manera se espera que el dictamen sea presentado este 29 de noviembre a votación del Pleno de la Cámara de Diputados. Pese que logró aprobar la iniciativa en comisiones a Morena y sus aliados no le alcanzan los votos suficientes para aprobar los cambios constitucionales.

Quórum en las Comisiones de las de Cámara de Diputados:

Puntos Constitucionales: 32 legisladores Reforma Político- Electoral: 35 legisladores Gobernación: 32 legisladores.

Así lo dicen:

“En ninguna parte del mundo, el árbitro es parte del gobierno, por eso reafirma que el PRI votará en contra esta iniciativa de reforma”, precisó Cynthia López Castro del PRI.

“No estamos en contra del INE, que no vengan con propaganda facilona, estamos en contra del dispendio y compadrazgo que han establecido los partidos políticos de siempre; estamos en contra de ese pasado ominoso que construyeron con fraudes electorales y no nos referimos solo a 1988, nos referimos al de 2006″, dijo el diputado Pablo Amílcar Sandoval.

A considerar:

Legisladores federales avalaron reasignaciones presupuestarias por siete mil 437.5 millones de pesos, de los cuales destacan cuatro mil 475.5 mdp que se redujeron al Instituto Nacional Electoral (INE)

que se redujeron al Instituto Nacional Electoral (INE) Esto lo que convierte a este ramo en el más afectado en la discusión parlamentaria, esto de acuerdo con el estudio ‘Presupuesto de Egresos de la Federación 2023: Reasignaciones de recursos aprobados’, el CIEP.

Diputados de Morena y aliados aprobaron la reforma en materia electoral, la cual busca modificar al Instituto Nacional Electoral (INE), desde la forma de elección de sus consejeros, hasta sus funciones y el nombre del organismo.

Por si fuera poco también plantea la extinción de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a partir de la instalación del Consejo General del INEC.

Datos:

El organismo electoral registra por segundo año consecutivo disminuciones en su presupuesto anual.

Morena y sus aliados no tienen los votos necesarios para que la iniciativa presidencial sea aprobada en el Pleno, pues solo cuenta con 276 legisladores y al ser una reforma constitucional, es necesaria la mayoría calificada, es decir, 334 votos, en el hipotético caso de que asistan los 500 diputados este martes.

La iniciativa propone que la Cámara de Diputados esté conformada por 300 diputados, es decir, 200 menos que los actuales; y el Senado por 96, es decir, 32 menos, todos elegidos por un sistema de listados.

