Morena, hasta los de casa muerde: Víctor Sánchez Baños (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo.

· Servidores de la Nación, ¡explotados!

· “Gestapo” de la Cuarta Transformación

· Violan sus derechos laborales y civiles

· Hacen presión y proselitismo electoral

· Trump, revuelca los mercados de EU

· Incertidumbre ante una posible recesión

· Antorcha Campesina extorsiona a al BUAP

· Financia paros y de estudiantes en Puebla

· Kellogg, ahora Kellanova, baja emisiones

Al deseo, acompañado de la idea de satisfacerse, se le denomina esperanza; despojado de tal idea, desesperación.

Thomas Hobbes (1588-1679) Filósofo y tratadista político inglés.

Por Víctor Sánchez Baños

En todo el país, se tienen registrados bajo nómina a más de 24 mil empleados de la Secretaría de Bienestar, llamados “Siervos de la Nación”, representan un gasto al erario por más de 3 mil millones de pesos.

Hoy se han convertido en promotores del voto en favor de Morena, el partido en el poder, así como en los captadores de información privada y personal de todos los mexicanos, en especial los que reciben los programas sociales. Toda esa información, similar a la que adquirían los policías secretos de la Gestapo para el hitlerismo, sirve para conocer la manera como presionar electoralmente.

Oficialmente, están enfocado a divulgar los beneficios para el pueblo de México. Pero, hay un lado oscuro.

Este reportero recibió quejas de trabajadores de ese organismo burocrático, que no están a gusto por la violación sistemática de sus derechos laborales y humanos. Han puesto quejas ante el feudo de Rosario Piedra, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no les hacen caso.

Los Servidores de la Nación de Jalisco que encabeza la delegada estatal Katia Meave, no se harta de denigrar y violentar los derechos laborales y humanos de sus trabajadores, dignos representantes del Pueblo mexicano. Se cree señora feudal y, con el abuso autoritario; esclaviza a sus empleados obligándolos a realizar actos que sobrepasan sus límites mentales y corporales.

Si no se cumple el más mínimo de los caprichos de Katia, son despedidos, sin importar si están enfermos y cuentan con alguna justificación. En un gobierno que se jacta de respeto a las libertades, dos servidores fueron despedidos con violencia y bajo amenazas, de su cargo, por el simple hecho de presentar una denuncia, ante la FGR, por los maltratos y violaciones a sus derechos. Claro, la orden fue directa de Katia, quien se dice apadrinada por Layda Sansores, quien “reconoce” en Meave, por su paso por Campeche, como una funcionaria agresiva, porril y con un amplio paso por vandalismo en los disturbios en la UNAM, del 2000.

Los Servidores de la Nación en Jalisco se ven obligados a laborar hasta 14 horas diarias sin descanso y sin derecho a vacaciones. Las leyes laborales no son para las señoras feudales de Bienestar.

Usaron a ese personal para controlar y registrar a quienes sean deportados por Donald Trump de Estados Unidos. Para ello tienen que viajar a las zonas fronterizas y no les dan un solo peso de viáticos y los obligan a trabajar jornadas desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas. Y, i se les ocurra a pedir tiempo extra, porque los corren o encarcelan.

PODEROSOS CABALLEROS

MERCADOS: La caída ayer de los mercados financieros en Estados Unidos se agravó el luego de que el presidente, Donald Trump, ve la posibilidad de una recesión debido a su guerra comercial con México, Canadá y China, y a los recortes de empleo impulsados por el multimillonario Elon Musk en el nuevo Departamento de Eficacia Gubernamental. Con la economía no se juega. Cualquier manejo violento de los indicadores sólo provocan incertidumbre en el mundo y en los sectores productivos y financieros del vecino del norte.

ESTADO POR ESTADO

PUEBLA: Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se encuentra en paro de actividades. Atrás de ese movimiento que se viene gestando desde hace varias semanas, está Antorcha Campesina, una organización que desde hace décadas se dedica a la presión política. Antorcha Campesina, manipula un paro de Aquiles Córdova Morán, quien quiere extorsionar a la rectora Lilia Cedillo, en lo político. Hay información que dieron a conocer estudiantes de la BUAP, en el sentido que esa organización que tiene influencia en tianguis, comercio de terrenos, gasolinerías y otros negocios, manipula a la dirigencia estudiantil. Las presiones las ejercen estudiantes movidos por el grupo de Aquiles, pese a que la rectora Lilia Cedillo Ramírez, ha entablado dialogo directo con la comunidad universitaria. La rectora Cedillo, en reuniones con los estudiantes llegaron a acuerdos, pero los asesores de los muchachos se niegan a aceptarlos. Esos asesores, son gente ajena a la BUAP. Las fuerzas políticas de la entidad, se han sumado en contra de la manipulación que realizar la organización chantajista de políticos, Antorcha Campesina, domo el líder del PRI estatal, Néstor Camarillo Medina, instó a los estudiantes no dejarse manejar por el grupo de Córdova. En coincidencia con la rectora Cedillo, no quitó méritos a la manifestación estudiantil, pero dejó claro que la manipulación es evidente del grupo Antorchista. Ayer lunes, el gobernador de Puebla Alejandro Armenta, exigió que “ninguna organización política puede afectar el derecho humano a la educación”, y exhortó a la organización de Antorcha Campesina dejar de entrometerse en la vida interna de la BUAP. Aunque Antorcha niega su participación en esa movilización, los mismos estudiantes lo han denunciado y el grupo de Córdova Morán, divulga en su página boletines del estudiantado. Armenta recalcó que: “El gobierno puede y debe solucionar demandas legítimas, pero no puede aceptar la violencia como forma de solucionar diferencias”. En este sentido el gobernador poblano sostuvo que “como gobernador y como universitario he sido respetuoso de la vida de la institución; el gobierno del estado no interviene, ningún integrante del gabinete lo hace, nadie puede interferir en la vida de las universidades públicas o privadas y quien violente la vida universitaria se tiene que someter al escrutinio de la ley”. Convocó a la Fiscalía del Estado para que actúe contundentemente contra quienes violentaron “de manera abusiva” la autonomía de la Universidad, que lleva varios días sin poder ofrecer el derecho a la educación. Y, enfatizó: “diálogo sí; acuerdo, sí; pero el gobierno no cederá ante chantajes”.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG), KELLANOVA: En Kellanova, antes Kellogg Company, Marco Del Prete, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) del estado de Querétaro, entregó del distinguido Sello Estatal de Bajas Emisiones de Carbono 2024, a esa empresa estadunidense, que es liderada p9r Víctor Marroquín, que certifica la compensación de más de 5,730 toneladas de CO2 de la compañía.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

