Morena ha destruido a México: el PRI Oaxaca exige un alto inmediato al rumbo de deterioro nacional (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de julio. La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, Carmelita Ricárdez, emitió un posicionamiento firme y urgente en el que denunció el colapso económico, social e institucional que vive México bajo el régimen de Morena.

En congruencia con el liderazgo del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la dirigencia estatal oaxaqueña alzó la voz para exigir un alto inmediato a la política de destrucción que ha caracterizado los dos últimos sexenios del gobierno federal.

“No se trata de percepción, se trata de realidades documentadas, vividas y sufridas por millones de familias. Hoy México es más pobre, más violento y más desigual que nunca antes. Y lo peor: sin rumbo ni justicia”, señaló la dirigente.

Ricárdez destacó que más de 46 millones de personas viven en pobreza y 9 millones en pobreza extrema, cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al tiempo que criticó el uso de programas sociales como herramientas de control electoral, sin impacto real en la mejora de condiciones de vida.

La inseguridad, dijo, ha escalado a niveles insoportables. Más de 15 mil homicidios dolosos se han registrado tan solo en el primer semestre de 2025, además de miles de desapariciones y feminicidios que siguen sin respuesta ni justicia.

Una de las crisis más dolorosas es el aumento de la participación de jóvenes en actividades delictivas, que supera el 40% en los últimos años, según cifras oficiales. Esto, advirtió Ricárdez, “es reflejo de un Estado ausente que ha abandonado a generaciones enteras a su suerte”.

En materia de salud, acusó el desmantelamiento del Seguro Popular y el fracaso del INSABI, que han dejado a millones de personas sin acceso a atención médica básica. “En Oaxaca, miles de familias caminan horas para llegar a clínicas sin personal ni medicinas”, afirmó.

También se refirió al abandono gubernamental tras el huracán Otis en Guerrero, señalando que “la respuesta oficial fue criminalmente tardía e insuficiente. Aún hoy, hay comunidades sin reconstrucción ni auxilio”.

En el mismo tenor, denunció el avance de la corrupción bajo nuevas formas, como el robo de combustible con participación de autoridades y la opacidad en la asignación de contratos públicos. “Lo que prometieron erradicar, hoy lo practican de manera institucionalizada”.

Finalmente, advirtió que Morena ha intentado someter al Poder Judicial, eliminando contrapesos y debilitando la democracia mexicana.

“Esto no es una transformación: es una demolición del país. Desde el PRI Oaxaca no seremos cómplices del silencio. Alzamos la voz por millones que hoy sufren abandono, impunidad y pobreza. No puede haber un día más de silencio ante tanto dolor y tanta mentira”, concluyó.

