Morena arrasó, no ganamos, es un autoengaño: Madero y Corral (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. El Senador Gustavo Madero Muñoz, expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), dijo la mañana de este miércoles que es un “autoengaño” pensar que se le ganó a Morena.

Corral Jurado citaba un texto de Madero publicado en El Heraldo de Chihuahua en donde dice: “La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada; la consiguieron con tránsfugas de diputados del PAN, PRI, PRD y la adhesión en bloque del Verde. Ese camino aún subsiste y ya lanzó el dardo envenenado en su mañanera: sólo necesita unos cuantos diputados del PRI”.

“Lo que no nos atrevemos a reconocer es que Morena y sus aliados mantienen la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados, en el Senado y en las legislaturas locales. La alianza PAN+PRI+PRD sólo logró quitarle 34 de los 218 distritos que obtuvo Morena et al en 2018. Nuestro objetivo real: ‘Crear una nueva mayoría opositora’, no se logró. Morena sigue siendo mayoría y el partido con mayores preferencias a nivel nacional”, sostiene el exdirigente nacional del PAN.