Moody’s advierte a la 4T: reforma eléctrica ahuyentará inversiones (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. La reciente iniciativa de reforma del sector eléctrico es negativa, pues ahuyentará la inversión, especialmente la enfocada en energías renovables, aseguró la calificadora Moody’s.

“La iniciativa es negativa para fines crediticios para el sector eléctrico mexicano porque disminuiría su transparencia operativa, disuadir la inversión privada en generación, desincentivar la generación de renovables y probablemente aumenten el costo total de la electricidad”, abundó la agencia.

Añadió que la propuesta del ejecutivo es el tercer intento del gobierno de cambiar la forma en que el mercado eléctrico opera en México, pues en 2019 la Suprema Corte dictaminó que los cambios propuestos a las políticas energéticas existentes, que también apuntaban a cambiar los criterios de despacho, eran inconstitucionales, sentando un precedente para las disputas venideras.

La más reciente propuesta de López Obrador contempla eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dos reguladores energéticos independientes de México, lo que es considerado un error bajo la óptica de Moody’s.

“La existencia de estos reguladores es un elemento clave en el desarrollo de la energía de México. El sector, proporcionando seguridad y estabilidad entre los participantes del mercado. La eliminación de CNH y CRE minarían la confianza de los inversores porque debilitarían la transparencia y marco institucional”; postuló la calificadora.

No obstante, se mantienen optimistas indicando que la aprobación de la reforma no es probable en su escenario base, pero no descarta el avance de esta iniciativa.

“No podemos descartar que se apruebe la propuesta de López Obrador, pero este no es el escenario más probable porque requeriría una mayoría de dos tercios de votos en ambas cámaras del Congreso y la mayoría simple en los congresos locales de los 32 gobiernos regionales de México. Además, si se aprueba, la propuesta probablemente desencadenaría disputas legales internacionales, afectaría competitividad de la inversión extranjera y se apartan de las prácticas regulatorias acordadas”, enfatizó Moody’s.

El Financiero

Compartir