Monreal y sus 13 apóstoles: Francisco Garfias (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. “Claudia, frena tu jauría…”, escribió en twitter Ricardo Monreal. Las palabras iban dirigidas a la Jefa de Gobierno de la CDMX, a quien el senador señala de estar detrás de los ataques que le dirige la gobernadora de Chiapas, Layda Sansores.

El pleito con la mancuerna Sheinbaum- Sansores se reavivó luego de que la gobernadora de Campeche volviera a colocar al senador Monreal en el rol protagónico del programa Los Martes del Jaguar.

Sansores incurrió en desacato. Se pasó por el arco del triunfo la suspensión otorgada por un juez a Monreal. Intervino comunicaciones y difundió “basura reciclada”, afirmó el senador.

“Para mí es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario”, subrayó.

Layda dijo que Monreal tiene a su nombre 5 propiedades y sostuvo que la suma de bienes de su familia acumularía 48 propiedades y mil 801 hectáreas.

“Si a mi hermano lo acusan de tener propiedades, ¿Yo qué tengo que ver? Tengo 14 hermanos. ¿Por qué no lo denuncian a él? ¿Por qué tengo que pagar por mis 14 hermanos y mis 169 sobrinos?”, preguntó

***

El pleito Sheinbaum-Monreal no tiene regreso. Layda cruzó el Rubicón, al abrir nuevamente fuego contra Monreal, para quedar bien con la Jefa de Gobierno.

El senador canta “diciembre me gustó pa´ que te vayas”, cada que lo cuestionan sobre su salida de Morena. Ya parece un mensaje.

–¿Todavía le queda espacio en su dignidad para seguir en el partido después de todo lo que ha ocurrido? Preguntamos.

— Ya no mucho, pero ahí vamos. En diciembre platicamos, si es que Dios nos permite la vida, porque no sabe uno, se están muriendo muchos por infarto.

Monreal fue acompañado en su rueda de prensa por 13 senadores que se solidarizaron con el. Hay mas, como Eduardo Ramírez, que no se enteraron. Los trece apóstoles que lo acompañaron son:

Rocío Abreu, Cecilia Sánchez, Marybel Villegas, Griselda Valencia, Soledad Luévano, Jaime Bonilla, Alejandro Armenta, Eli César, José Ramón Enríquez, Ricardo Velázquez, Rafael Espino, y María Merced González.

***

La marcha en defensa del INE no llegará al Hemiciclo a Juárez, como inicialmente se anunció. No se vaya a enojar El Benemérito por tantos “fifis rateros e hipócritas” –el copyright es de AMLO– que lo visitarían el domingo.

Tampoco culminará en el Zócalo. No cayeron en la trampa que les tendió el presidente. Quería que fueran a la Plaza de la Constitución para mostrar que él puede duplicar el número de asistentes el 1º de diciembre, en el Informe por el inicio de su 5º año de Gobierno

Los defensores del INE caminarán del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Y para evitar protagonismos, habrá un sólo orador en el evento: el ex consejero presidente del INE, José Woldenberg.

Platicamos de la anunciada participación del PRI en la marcha con Miguel Ángel Osorio, coordinador de la bancada tricolor en el Senado. Todavía valora si asiste. No confía en Alito Moreno. “¡Lo conozco!”, dice

El hombre está convencido de que hay gato encerrado en el anuncio de Alito de que el PRI asistirá a la marcha. Sospecha que hay algo, pero no ha logrado detectar que es.

El ex secretario de Gobernación recuerda dos compromisos que ha hecho el presidente del PRI: no votar nada que “dañe” al INE, y que no lo “desparezcan.”

¿Qué quiere decir con “no desaparecer”? ¿Qué alcance tiene el “no dañar” al INE? Preguntó.

El hidalguense está convencido que, aún sin Reforma Electoral, los dirigentes del PRI van a entregar la elección de los cuatro consejeros del INE que suplirán a los que se van el año que entra. “Con eso tienen para controlar el Instituto ”, dijo.

Otro que no cree en Alito es el senador Germán Martínez. “No los quiero ver marchar, los quiero ver votar”. Menos escéptico, el senador Julen Rementería, jefe de la bancada del PAN en el Senado, dio la bienvenida a los priistas que quieran marchar.

Dejó claro, sin embargo, que no basta con que salgan a la calle a defender al INE. “Hay que votar en contra”, coincidió

El senador Gustavo Madero ve la incorporación del tricolor a la marcha como buena noticia. Lo único que pide es que no la utilice para intentar purificarse.

***

Muy extraño el anuncio de que la embajadora en Chile y ex secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, ya no va como candidata de México para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID.)

De buenas a primeras se anunció que el reconocido economista Gerardo Esquivel es la carta de México para ocupar tan estratégica posición.

Bárcenas subió el siguiente tuit: “Me he comunicado con el presidente @lopezobrador_ quien ha acogido con afecto mis razones personales por las cuales he retirado mi candidatura AL BID.”

No me la trago. A Bárcena le armaron una campaña que la presentaba como “rojilla” y “comunista”. Esas credenciales no gustaron mucho en Estados Unidos, el principal proveedor de fondos del BID. Y sin el apoyo del Tesoro, era causa perdida.

FIN

