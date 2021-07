Monreal ve “complicado” avalar reformas del Presidente (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de julio. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal ha sido el gran operador de las reformas constitucionales que ha requerido el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la primera mitad del sexenio, sin embargo, reconoce que en esta ocasión será “muy complicado” sacar adelante las tres reformas constitucionales que pretende el mandatario sobre todo la del sector eléctrico para que el Estado tome la rectoría en esa materia, y la de integrar la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa, pues el escenario y la correlación de fuerzas en el Congreso cambió luego de las elecciones del pasado 6 de junio donde perdieron la mayoría calificada, junto con sus aliados, para cambiar la Constitución.

No obstante, rechaza que se considere un fracaso en caso de que las bancadas de Morena tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados no logren sacar adelante estas reformas, consideradas muy importantes por el Presidente López Obrador para consolidar la segunda mitad de su gobierno y la Cuarta Transformación.

En entrevista con CRONICA, Monreal rechaza utilizar la “mano dura” a través de activación de expedientes penales o auditorías financieras para “ablandar” a los legisladores de oposición y con ello obtener los votos que se requieran para aprobar esas reformas constitucionales que le interesan al presidente López Obrador.

En junio pasado, López Obrador anunció que en la segunda mitad de su sexenio impulsará tres reformas a la Constitución: una para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), otra en materia electoral, que incluye garantizar un órgano electoral independiente y eliminar los diputados plurinominales, y una más para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Primero nos interesa la eléctrica, en ese orden, a lo mejor para este año si alcanza, sino para principios del próximo, pero ojalá y podamos resolverlo este año. El año que viene la electoral y en el 23, ya una vez que acreditemos muy bien el funcionamiento de la Guardia Nacional, hacer el planteamiento”, detalló el mandatario federal.

Pero Monreal considera que el Presidente López Obrador podría enviar en este periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre, dos de estas reformas, como iniciativas preferentes, una a la Cámara de Diputados y otra al Senado, a fin de que se procesen y en su caso se puedan aprobar en un mes a más tardar aunque advierte que ni siquiera tienen material o avances sobre ellas.

“Estamos por recibir el contenido de las reformas que no hemos recibido que seguramente el presidente querrá enviar dos de ellas como iniciativas preferentes una a la cámara de diputados y otra al Senado.

–¿Qué tan viable es sacarlas luego del escenario que se conformó tras las elecciones del 6 de junio?

–No lo sé, no quiero adelantar vísperas pero los partidos políticos han expresado su negativa. Los partidos políticos están renuentes a sacar reformas constitucionales fundamentalmente en materia de Guardia Nacional y del Sistema eléctrico. Qiuizá en materia de reforma política electoral podamos acercarnos si consensamos un proyecto de ley pero no tenemos ningún material, no tenemos insumos, no tenemos las iniciativas para poder trabajar e iniciar con ellas en los próximos días.

Muy complicadas de entrada?

Si, son políticas, obviamente el presidente sostiene, y yo avalo, que son indispensables para la vida del país, la reforma político electoral por todo esto que se vivió en el pasado proceso

Segundo la eléctrica para garantizar la rectoría del Estado, y tercero la guarda nacional para incorporarla a la Sedena que también es un tema polémico y delicado.

–Se habla de que se activarán expedientes para ablandar opositores, se espera que se recurra a la mano dura para ablandar a la oposición y sacar estas reformas?

— No creo que el Presidente (López Obrador) utilice instrumentos del poder público para perseguir a ciudadanos, me resisto siquiera a concebir porque lo conozco y lo sufrió en carne propia la persecución del sistema, él y nosotros, no debemos usar las instituciones para fines de venganza o persecución política.

No es correcto –agrega–porque eso tarde que temprano camina en detrimento del propio gobierno y del propio titular del gobierno y eso el presidente lo sabe muy bien, sabe historia, las etapas de la política, el ritmo de la político y estoy seguir que el no empleará ese tipo de perversidades para generar condiciones de persecución ni tampoco de presión política en contra de ningún adversario.

–No habrá mano dura para sacar esas reformas?

–No habrá mano dura en ningún tema que riña y altere el estado de derecho.

–Qué tan importantes son estas reformas para fortalecer a la 4T en la segunda mitad del sexenio?

–A jucio del presidente y de muchos de nosotros son importantes, pero no tenemos mayoría calificada. Requerimos que apoyen esas reformas un gran porcentaje de senadores y diputados de la oposición y no creo que sea fácil convencerlos, pero nos emplearemos a fondo para tratar de mostrarles las bondades de las reformas, una vez que nos lleguen porque ni siquiera las conocemos, solo conocemos pinceladas o descripciones generales de lo que contendrán esas iniciativas

–De no sacarlas seria un fracaso?

–No, las cámaras y en el congreso hay una permanente actitud y ejercicio de tratar de obtener mayorías para modificar la ley en razón de las circunstancias y de las mayorías, no considero que sea un fracaso el que no se logre la votación de una ley o un artículo. Simplemente el Congreso actúa con libertad decide.

Información y foto vía:Crónica

