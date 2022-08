Monreal, con “distancia sana” de Morena; elección interna fue “humillación” para candidatos (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de agosto. El senador Ricardo Monreal reconoció tener una “distancia sana” con Morena mas no con el presidente Andrés Manuel López Obrador

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula el legislador insistió en que no participó en el proceso de este fin de semana toda vez que existía una ‘preselección’ de quienes serían los consejeros nacionales y estatales de Morena.

“No me parecía democrático, incluso me pareció una humillación para aquellos militantes, fundadores e incluso simpatizantes de Morena, que se inscribieron de buena fe pensando que sería un ejercicio amplio, democrático”, lamentó.

Recordó que ahora son delito grave y sin derecho a fianza los delitos electorales, por lo que apeló a la congruencia de Morena, partido que promovió la tipificación.

Sin embargo, Monreal Ávila descartó sumarse a las impugnaciones que puedan presentarse por las irregularidades ocurridas y se dijo dispuesto a luchar.

Voy a seguir luchando. La vida para mí no ha sido fácil en la política; la adversidad y la ingratitud me persiguen, pero siempre salgo adelante”, destacó.

El senador reiteró su deseo de contender por la Presidencia de la República en 2024, toda vez que busca ser el presidente de la reconciliación nacional.

Voy a ser candidato presidencial y vamos a ganar. Tengo salud plena, capacidad cognoscitiva plena; estoy en mi mejor época para ofrecerle a mi país toda la experiencia, por eso no me voy a rajar ni me voy a dejar”, resaltó.