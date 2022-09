Monreal aplaza su cita con el destino: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Andrés Manuel López Obrador no sabe perder. No tengo registro de que alguna vez haya admitido una derrota. Él es la voz del pueblo. No se equivoca.

Ricardo Monreal se le salió del guión. Puso la división de poderes por encima de las lealtades al presidente. No solo eso. Logró que su gallo, Alejandro Armenta, quedara en la presidencia de la mesa directiva, aún cuando las señales de Palacio iban en sentido contrario.

Habrá consecuencias. Vamos a ver de qué tamaño. Por lo pronto pronosticamos que no habrá interlocución entre la presidencia y el Senado. Hace más de año y medio que el hombre de Palacio no recibe a los senadores de Morena.

La coyuntura es complicada. Proviene de una relación distante entre el coordinador de la bancada de Morena y el primer mandatario. Conocemos a Monreal. Va a resistir hasta donde la dignidad se lo permita.

El distanciamiento con el presidente se hizo más evidente en la plenaria del grupo parlamentario, con la cancelación de la asistencia de cinco secretarios de estado y el presidente de Morena, Mario Delgado. La señal no pudo ser más clara: no a Monreal.

Vino la elección. Los radicales que están con Claudia Sheinbaum –César Cravioto y compañía – apostaron todo para que Higinio Martínez presidiera la mesa directiva. Incluso hicieron declinar a Gabriel García.

A José Narro, quien traía el respaldo de Ebrard, también lo hicieron declinar. La percepción de que candidato de Monreal se desplomaba, iba creciendo.

Pero subestimaron al coordinador de Morena. Los más radicales del grupo guinda creyeron que el plantón de los secretarios de estado sería leído por todo como señal de debilidad de Monreal frente al presidente. Se equivocaron y perdieron.

La oposición también quería y creía que el senador de Zacatecas iba a perder la elección. Apostaban por una ruptura de Monreal con Morena. De allí nació la idea de que podría ser el presidente de la mesa directiva, con el apoyo de la oposición y del grupo de senadores leales al coordinador de los guindas.

El bloque opositor jura que hasta hubo un acuerdo para hacerlo sucesor de Olga Sánchez Cordero en la presidencia de la mesa. Un escenario atractivo para todos, menos para Monreal, que prefirió esperar mejores tiempos para su cita con el destino.

Damián Zepeda, senador del PAN, nos dice:

“Fuimos a la votación con la información que nos transmitió nuestro coordinador (Julen Rementería) de que existía ese acuerdo. Es el único motivo por el cual votamos esa propuesta.”

Prosiguió: “queríamos una propuesta que respetara la pluralidad de la Cámara y la Constitución… Sin duda alguna, al menos en el PAN, el sentimiento es de incumplimiento de acuerdos”.

Monreal, sin estar en la boleta, obtuvo 52 votos para presidir el Senado en la tercera ronda de la votación para elegirá a la mesa directiva. Casi todos esos sufragios eran de la oposición. Pudo arrasar, pero eso equivalía a quemar las naves antes de tiempo.

El sello de “traidor” lo llevaría tatuado. Los senadores de Morena, que hoy coordina, no solo le hubiesen hecho el vacío, lo habrían hecho pedazos.

Peor aún. El bloque opositor anda muy disperso, dividido. No tiene otra estrategia que la descalificación al régimen. Carece de una figura que emocione a los ciudadanos.

En el entorno del coordinador de Morena argumentan que ese acuerdo con el bloque era válido únicamente en el caso de un triunfo de Higinio Martínez. “Si te atropellan, quitándote la mayoría, otra cosa hubiera sido,” puntualizan.

En la tercera y última ronda, donde Armenta alcanzó la mayoría absoluta casi a la media noche del 31 de agosto, se acordó de pedir a los senadores de Morena que mostraran su voto antes de ir a depositarlo en la urna transparente.

Algunos se molestaron, pero existía la sospecha fundada de que una parte del grupo de Higinio estaba a favor de boicotear la elección de Armenta.

Monreal salió bien librado del trance. Vamos a ver cuanto aguanta. Su futuro político no está en Morena. Por lo pronto le ganó el round al presidente, pero la pelea apenas inicia.

No sé en qué país vive AMLO. Ciertamente no en el que describió en su 4º Informe de Gobierno, que podríamos describir como el de los otros datos:

Un país sin crecimiento económico –lo admite—pero donde se han reducido las desigualdades, hay menos pobres, y estos han incrementado sus ingresos en 1.3 por ciento. “Ya no domina la oligarquía”, afirmó. ¿En serio?

Una república que enterró la corrupción y que ha logrado ahorros de 2.4 billones de pesos por la austeridad republicana y el combate a la corrupción.

Un México donde el crimen está a la baja, la violencia disminuye, se combate la impunidad y la autoridad no utiliza la justicia para vendettas políticas. Una nación donde se construyen carreteras, acueductos, hospitales.

No hay duda que estaba bien y de buenas. Describió un país de fantasía.

