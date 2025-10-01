Modifica Legislativo fecha para entregar Premio Estatal de la Juventud (19:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 30 de septiembre. En Sesión Ordinaria el Congreso del Estado aprobó de Urgencia Notoria el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo transitorio al Decreto No. 1476 relativo al Premio Estatal de la Juventud, también se avaló un exhorto para que las autoridades estatales competentes en materia de movilidad garanticen que las unidades del servicio público del transporte urbano de Oaxaca de Juárez cumplan con las normas viables.

Legislativo adiciona un artículo transitorio al Decreto No. 1476 relativo al Premio Estatal de la Juventud

Con 37 votos a favor fue aprobada la Iniciativa de Reforma de la diputada Karla Clarissa Bornios Peláez del Grupo Parlamentario de Morena, que busca garantizar que la ceremonia de entrega del Premio Estatal de la Juventud denominado “Hermanos Flores Magón”, sea entregado por única ocasión, el 18 de noviembre del año en curso.

Este ajuste temporal y excepcional es con el propósito de contar con la debida difusión, participación y reconocimiento social, que permitirá fortalecer el impacto del galardón, asegurando que la premiación se desarrolle en condiciones que dignifiquen a las juventudes distinguidas y que el acto conserve su carácter solemne, incluyente y representativo.

Exhorto para garantizar que el servicio público de transporte urbano cumpla las normas viales

El Pleno aprobó con 30 votos de Urgente y Obvia Resolución el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Mauro Cruz Sánchez del Grupo Plural, para exhortar a autoridades estatales y municipales a verificar que el transporte urbano concesionado en Oaxaca de Juárez cumpla con la normativa, evitando la circulación de unidades en mal estado y no autorizadas por la ley.

Asimismo, llevar a cabo revisiones físico-mecánicas y de emisiones contaminantes, capacitación a conductores y vigilancia permanente para garantizar un servicio seguro y de calidad.

Eligen a integrantes de la Diputación Permanente para el Segundo Periodo de Receso

El Parlamento eligió a quienes integrarán la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Legal de la LXVI Legislatura Constitucional, quedando conformado por el diputado Juan Marcelino Sánchez Valdivieso como Presidente; y la diputada Monserat Herrera Ruiz como Vicepresidenta, ambos del Grupo Parlamentario de Morena.

Y como Secretarias fueron electas las legisladoras Dulce Alejandra García Morlan de Movimiento Ciudadano, Cecilia Olivia Cruz Merlín del partido político de Morena y Bianni Palomec Enríquez del Partido del Trabajo (PT).

Mientras que, como Suplentes quedaron las legisladoras Jimena Yamil Arroyo Juárez de Morena y Melina Hernández Sosa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En este sentido, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Antonia Natividad Díaz Jiménez tomó protesta de ley a quienes la conforman.

Iniciativas de Reforma, Puntos de Acuerdo y dictámenes aprobados

Durante la última Sesión Ordinaria de este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, las y los congresistas presentaron 20 Iniciativas de Reforma y seis Puntos de Acuerdo, de los cuales, uno fue aprobado de Urgente y Obvia resolución, así como un Proyecto de Decreto de Urgencia Notoria aprobada.

Y en Segunda Lectura se avalaron 26 dictámenes con Proyecto de Decreto de diversas Comisiones Permanentes.

