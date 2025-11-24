Miss Costa de Marfil renuncia a Miss Universo tras acusaciones de fraude de Fátima Bosch (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, durante la 74ª edición del certamen, desató una ola de reacciones encontradas a nivel internacional. La celebración por la cuarta corona para México quedó opacada por una intensa polémica debido a acusaciones de presunto fraude. En medio del clima de controversia, Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, anunció su renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía y adelantó que no participará en futuras ediciones. La modelo explicó que su decisión responde a sus principios personales y a la necesidad de mantenerse fiel a sus valores.

El triunfo de Bosch se vio cuestionado luego de que Omar Harfouch, exjurado del certamen, utilizara su cuenta de Instagram para lanzar una acusación directa contra la organización de Miss Universo. Según su testimonio, el resultado habría estado definido antes de la gala final.

“Miss México es una ganadora falsa”, aseguró Harfouch, señalando que días antes había declarado a HBO American que Bosch sería coronada supuestamente debido a vínculos comerciales entre Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, y el padre de la mexicana. Asimismo, afirmó que revelará más información en mayo de 2026. También mencionó que, durante una reunión en Dubái una semana antes del certamen, Rocha y su hijo le habrían solicitado votar por Bosch porque “sería beneficioso para su negocio”.

Fátima Bosch Fátima Bosch se llevó la corona de Miss Universo (Instagram)

Olivia Yacé renuncia a su título en Miss Universo

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Olivia Yacé, quien obtuvo el cuarto lugar en Miss Universo 2025, expresó:

“Como representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la diversidad. Pero para continuar en este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”.

Yacé anunció:“Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, presento mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo. Es este compromiso de ser una influencia positiva lo que guía mi decisión hoy. Alejarme de este rol reducido me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que aprecio”.

Finalmente, dedicó unas palabras a Fátima Bosch y al público: “Me gustaría extender mis felicitaciones a la nueva Miss Universo (…) Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino, de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar”.