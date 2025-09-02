Ministros de la SCJN celebran en restaurante de lujo frecuentado por Andy López Beltrán y El Potrillo (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de septiembre. Tras tomar protesta y asumir sus cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los nueve ministros recién designados decidieron celebrar en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México (CDMX), lo que generó polémica en redes sociales.

De acuerdo con el diario Reforma, el nuevo presidente de la Corte, Hugo Ortiz Aguilar, acudió junto con los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo al lugar de lujo.

Ministros de la SCJN celebran en zona privada del restaurante, reservado para clientes de alto perfil

Se trata del restaurante Au Pied de Cochon, un lugar de alta cocina francesa ubicado en el Hotel Presidente InterContinental, sobre Campos Elíseos, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo; una de las zonas más exclusivas de la CDMX.

Según Reforma, los ministros fueron llevados a una zona privada dentro del restaurante, donde celebraron tras rendir protesta ante el Tribunal Supremo. El festejo no pasó desapercibido y rápidamente desató críticas en redes sociales.

Este establecimiento es reconocido por su servicio de 24 horas, su carta gourmet y su ambiente exclusivo, lo que lo ha convertido en punto de encuentro de políticos, empresarios y celebridades. En febrero de 2024, el sitio cobró notoriedad cuando fue captado allí Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acompañado del cantante de regional mexicano Alejandro Fernández, “El Potrillo”.

¿Cuánto cuesta comer en Au Pied de Cochon, restaurante de lujo al que asisten ministros de la SCJN?

Diversos usuarios reprocharon el “exorbitante” gasto en un sitio de lujo, cuestionando la coherencia entre el estilo de vida de los ministros y sus declaraciones de representar un nuevo perfil dentro del poder judicial.

Aunque la página oficial del restaurante únicamente muestra precios del bufet (190 pesos para niños y 240 para adultos), el costo real por persona puede superar los 2,000 pesos , dependiendo de los platillos y bebidas seleccionadas. Entre las especialidades más reconocidas se encuentran el pato a la naranja, la sopa de cebolla y los cortes de carne preparados al estilo francés.

La celebración de los ministros en un entorno de lujo se suma a las tensiones y cuestionamientos públicos sobre la independencia y cercanía de la SCJN frente al poder político, justo en un momento de alta expectativa sobre el rumbo que tomará la nueva integración del máximo tribunal del país.

