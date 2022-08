Minimiza Sheinbaum aspiraciones de Murat a la Presidencia; niega que detención de Murillo sea una negociación política (13:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Durante su visita a Oaxaca, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum negó que la detención del ex procurador de Justicia Jesús Murillo Karam, haya sido por una negociación política en el caso de verdad y justicia d ellos jóvenes de Ayotzinapa, sino resultado de un trabajo intenso de la Comisión de la Verdad y del sub secretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas.

La presentación del informe, dijo, “es un informe completo, como lo dijo el propio presidente de la República, no está cerrado el caso, siguen las investigaciones y sobre todo la búsqueda, pero hay un esclarecimiento y la verdad de los hechos y eso es muy importante para las víctimas y familias, para la no repetición de actos como estos, el reconocimiento de que fue un crimen de estado y al mismo tiempo la justicia que se muestra al menos con esta primera detención del ex procurador de Justicia Murillo Karam”.

Acompañada del gobernador electo Salomón Jara Cruz y del rector de la máxima casa de estudios Cristian Eder Carreño, quien la invitó a dar una ponencia a los universitarios sobre el manejo del agua, Sheinbaum Pardo, evitó abundar con respecto a la liberación de Rosario Robles, sólo manifestó que eso parte de su caso, “es un tema jurídico-judicial que tiene su explicación que se dio ayer”, recalcó.

La corcholata preferida por López Obrador minimizó las aspiraciones de Alejandro Murat Hinojosa, al ser cuestionada sobre el hecho de que el Mandatario oaxaqueño aspire al cargo de Presidente, incluso por Morena, sólo se limitó a decir “apreciamos mucho al gobernador Murat, él ha colaborado mucho con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los resultados que ha dado el presidente en Oaxaca se debe a la colaboración que se ha dado con el gobernador, ya más allá, lo demás pues ya se verá, pero le tenemos aprecio y eso sería todo”, previo a su encuentro con los medios se reunión con él en Palacio de Gobierno.

Evitó entrar en polémica generada por el equipo de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto sobre una guerra sucia, “no vale la pena generar una discusión, lo importante es la unidad, los que estamos en este movimiento sabemos cuál son los criterios para poder aspirar a cualquier puesto de elección popular que son las encuestas, entonces no vale la pena entrar a una disputa interna, no considero que fortalezca el movimiento, ya lo definirá el presidente del partido y los órganos internos”, recalcó.

Con el Gobierno de Salomón, Oaxaca va a tener un futuro promisorio

Sheinbaum Pardo, expresó que en Oaxaca hay inversión en carreteras, en el Istmo con el Transístmico, inversión en el Puerto de Salina Cruz, caminos a municipios por usos y costumbres, así como los otros municipios que representa una justicia histórica para Oaxaca.

Con el Gobierno de Salomón Jara y el presidente de la República va a haber mucha más inversión, además de programas sociales, Oaxaca no había recibido tantas visitas del presidente, y con Salomón habrá un futuro más promisorio, quien conoce bien su estado.

Invitada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), para ofrecer una plática a estudiantes universitarios sobre manejo del agua y el manejo sustentable de este recurso tan importante, señaló que ante la pérdida de los mantos freáticos la oportunidad de México ante este tema, va en varios sentidos, por un lado el llamado manejo sustentable o la administración sustentable del agua siempre poniendo por encima de todo el derecho humano al agua, y lo segundo el agua es un recurso natural que es un bien nacional, el reconocimiento primero de las comunidades y los pueblos indígenas y por el otro lado que el agua no debe privatizarse, de que lo más importante poner el derecho humano al agua y la conservación de la naturaleza por encima de cualquier otro interés.

